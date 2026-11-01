Ziua de 1 noiembrie în care în România s-au înregistrat temperaturi de peste 30 de grade Celsius 

În prima zi de noiembrie din 2026, cele mai ridicate temperaturi din țară vor atinge 16-17 grade Celsius, conform prognozei ANM. În urmă cu exact un secol, un val de căldură fără precedent aducea însă temperaturi tropicale în zone din Muntenia și Moldova.

Prognoza ANM pentru 1 noiembrie 2026 arată minime între 2 și 12 grade Celsius și maxime între 9 și 17 °C. Datele ANM arată că temperatura maximă absolută a lunii noiembrie în România este 30,5 °C și a fost înregistrată la Călărași pe 1 noiembrie 1926. Spre comparație, în această duminică temperatura va fi de maximum 13-14 grade Celsius în Călărași.

Maxime record și în alte orașe

Și tot în urmă cu un secol, se înregistrau 30,2 °C la Botoșani și 30,0 °C la Piatra Neamț.

În acea zi, care a picat într-o luni, s-a înregistrat și temperatura record pentru noiembrie în București: 29,4 °C, la stația meteo Filaret. Și în Transilvania a fost foarte cald, cu temperaturi între 26 și 27 de grade Celsius la Sibiu, Brașov și Târgu Mureș.

La Botoșani temperatura de peste 30 de grade este cu atât mai ieșită din comun cu cât media perioadei este de 11 grade Celsius.

Valul de căldură de acum un secol a adus recorduri și în Republica Moldova. La Comrat, au fost 29,0 °C, iar la Chișinău, 27,4 °C, arată datele publicate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat din țara vecină. În urmă cu un secol, aceste două orașe erau parte a României.

Temperaturi ridicate în noiembrie și în zilele noastre

La Călărași, pe 1 noiembrie în ultimii zece ani nu s-au înregistrat temperaturi de peste 23 de grade Celsius, iar în cea mai rece zi maxima a fost de numai +9,5 grade Celsius.

Totuși, în doi ani din acest deceniu, noiembrie a adus temperaturi de plină vară în primele zile:

2022, 2 noiembrie

Titu +28,3 °C

Târgoviște +27,9 °C

Calafat +27,9 °C

2021, 5 noiembrie

Călărași +28,9 °C

Pătârlagele +28 °C

Fetești +27,6 °C

(sursă date: meteomanz.com)

Episodul excepțional de căldură produs în noiembrie 1926 a durat doar câteva zile și nu trebuie să tragem concluzia că acei ani au fost mai calzi decât cei pe care îi trăim, ci din contră. Temperaturile medii anuale în România au crescut cu 1,5 grade Celsius în ultimul secol.