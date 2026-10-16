Ziua Mondială a Pâinii: harta brutăriilor mici din România și Republica Moldova

Românii au cumpărat în 2025 74,3 kilograme de pâine de persoană, conform INS. Probabil nu au mâncat-o pe toată, căci în fiecare gospodărie există risipă alimentară, dar preferința pentru acest aliment de bază dă combustibil unei industrii uriașe.

Conform Registrului Comerțului, în 2024 activau pe codul CAEN pentru fabricarea pâinii și a patiseriei proaspete peste 7.800 de firme, cu afaceri cumulate de 13 miliarde de lei și 63.000 de angajați.

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Pe 16 octombrie, când se sărbătorește Ziua Mondială a Pâinii din 2026 încoace, ne uităm puțin dincolo de aceste cifre, la cei care produc cantități mici, pentru comunități locale, fie că sunt într-un cartier din București, fie că sunt într-unul din Galați. Pentru că ei sunt prima interfață a consumatorului cu acest produs.

Nu o să le spunem brutării artizanale pentru că nu există în România o definiție legală a termenului – Platforma Brutarilor Artizanali încearcă să schimbe acest lucru și să creeze o hartă a artizanilor – și nu putem lucra cu o definiție din altă țară, că nu ar avea sens.

Dar ne-am uitat să fie: producători de mâine cu maia, cu drojdie și cu ambele, produse în serie mică și cu muncă preponderent manuală (veți găsi și firme care și-au automatizat parțial procesele, pentru a deservi mai multe puncte de desfacere), vândute în brutării fizice. Am pus și magazinele-fanion ale unor lanțuri locale, dar nu întreaga rețea a celor naționale, mai ales dacă pâinea nu este produsul lor principal. Doar locuri cu recenzii bune pe Google (peste 3,5).

Nu toată lumea caută pâine cu maia și nu toată lumea și-o permite, așa că am considerat mai important votul comunităților din jurul acestor brutării. Dacă un magazin are reputația că face pâine bună, e pe hartă.

Pentru că e o industrie care se mișcă rapid, vom actualiza harta pe măsură ce apar sau dispar locuri. Aceasta e o invitație și pentru voi: dacă știți locuri și nu le găsiți pe hartă, scrieți-ne la georgiana.ilie@hotnews.ro și le vom include.