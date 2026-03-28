 Zone celebre din București vor fi pietonalizate

Piața Amzei, Piața Lahovari, Strada Brezoianu și zona Ateneului vor fi parțial pietonalizate, parte a planului de regenerare urbană a Centrului Bucureștiului.

La acest moment, urbaniștii analizează dacă traficul rutier va fi interzis total sau parțial în aceste zone.

„Poate fi posibilă mai multă pietonalizare fără să elimini complet traficul. dar acum e practic o parcare, se parchează pe spațiul verde, e o rușine. Eu pregătesc un proiect de pietonalizare mai largă, fără a elimina complet mașinile. Asta este foarte important. Oamenii au nevoie măcar să ajungă cu un Uber sau să lase pe cineva să se urce într-o mașină”, a spus primarul Ciprian Ciucu.

Citește mai mult pe Profit.ro