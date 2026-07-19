1.200 de angajați dispar în România în fiecare lună din industria auto

Industria auto românească a ajuns la acest moment să piardă circa 1.200 de angajați în fiecare lună, faza actuală a declinului fiind cea mai îngrijorătoare din ultimii ani și cea mai lungă perioadă de contracție a forței de muncă din ultimul deceniu.

Numărul salariaților din fabricarea autovehiculelor și a componentelor a coborât, la finele lunii aprilie, la 132,8 mii de persoane.

Industria auto românească a cunoscut o expansiune spectaculoasă după criza financiară: de la aproximativ 113 mii de salariați în 2010, sectorul a urcat aproape neîntrerupt până la un maxim istoric de 206,3 mii de angajați, atins în 2018.

De atunci, însă, direcția s-a inversat. În opt ani, sectorul a pierdut aproximativ 73 de mii de locuri de muncă – mai bine de o treime din efectivul de la vârf.

Declinul a avut două etape: o primă corecție între 2018 și 2021, urmată de o stabilizare relativă în jurul a 160-165 de mii de salariați, apoi o nouă alunecare, accelerată, începând cu a doua parte a anului 2023.

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