1.800 de oameni au fost chemați să tragă cu funia un castel de 360 de tone. Interesul a fost uriaș. Imagini cu momentul

Japonia a mobilizat 1.800 de oameni pentru a muta Castelul Hirosaki, o construcție istorică de 360 de tone din nordul țării, folosind frânghii și role, relatează The Guardian.

Operațiunea s-a desfășurat weekendul trecut în prefectura Aomori, din nord-estul Japoniei, unde Castelul Hirosaki a trecut printr-un amplu proces de restaurare, după un cutremur puternic.

Turnul fortificat fusese mutat pentru a permite repararea unui zid afectat de un cutremur puternic, iar acum a trebuit să fie apropiat de amplasamentul său original.

Echipe care se alternau, formate din câte 80 de persoane, au tras de frânghii lungi de 30 de metri. Sâmbătă, participanții au tras construcția – care a fost așezată pe un sistem cu șine – pe o distanță de 1,13 m, iar duminică aceasta a fost deplasată cu încă 1,09 m.

1.800 Orang Geser Kastel Seberat 360 Ton di Jepang



Sebanyak 1.800 orang di Jepang bergotong royong memindahkan kastel bersejarah seberat 360 ton sejauh lebih dari dua meter.



Bangunan tersebut dipindahkan utuh menggunakan teknik tradisional Jepang hikiya, diletakkan di atas rol… pic.twitter.com/XnLhmd17GN — Sputnik Nusantara (@Spt_Nusantara) August 25, 2026

„Am primit aproximativ 8.000 de cereri pentru cele 1.800 de locuri disponibile în ultimele două zile – o cerere de patru ori mai mare decât capacitatea –, așa că nu toată lumea a putut participa”, a declarat pentru The Guardian Kensuke Hayasaka, șeful departamentului de parcuri și spații verzi din orașul Hirosaki.

„Solicitările au venit nu doar din oraș, ci din întreaga Japonie și din străinătate, un număr considerabil a venit din Asia de Sud-Est, precum și din Europa și America de Nord”, a adăugat acesta.

Pentru protejarea monumentului, s-a utilizat o tehnică numită hikiya, care permite deplasarea unei clădiri întregi pe role, în loc să fie demontată.

Castelul Hirosaki a fost finalizat în 1611 și a fost reședința clanului Tsugaru. Turnul este unul dintre cele doar 12 de acest tip păstrate în Japonia și singurul rămas în regiunea Tohoku. Este punctul de atracție principal al unui parc celebru pentru florile de cireș, ce atrage aproximativ 2 milioane de vizitatori anual.