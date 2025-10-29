10 ani de la Colectiv. Marș anunțat în București, pe 30 octombrie

Mai multe organizaţii civice anunţă că vor organiza joi, 30 octombrie, un marş în Bucureşti, la împlinirea a 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv, soldat cu moartea a 65 de oameni.

„30 octombrie 2015, clipa în care România a ars colectiv. 65 de vieţi au fost curmate, 65 de oameni cu familii, iubiri, profesii, poveşti. Nu ştim nici acum câţi ar fi putut fi salvaţi dacă nu «aveam de toate». Şi nu putem uita”, au transmis organizatorii, pe pagina de Facebook a evenimentului.

Evenimentul va începe din Piața Universității din București, la ora 18.00, de unde se va pleca în marș către Colectiv la ora 19:00.

Organizatorii marșului cer dreptate şi reclamă că nimeni nu a plătit pentru tragedia de atunci.

„10 ani mai târziu, corupția încă ucide în România. Infecțiile nosocomiale încă fac victime – mor bebeluși în spitale. Nu există încă o șansă reală de tratament și recuperare pentru marii arși. La 10 ani după tragedia de la Colectiv, pentru românii nespeciali pare că nu s-a schimbat nimic. Și nimeni nu a plătit. Nimeni nu plătește. Dosarele clasate și sentințele anulate nu sunt justiție!”, reclamă organizatorii.

Tot pentru mâine, victimele tragediei de la Colectiv vor fi pomenite în faţa fostului club.

Slujba de pomenire va fi oficiată de la ora 10:30, în zona de acces Fabrica Pionerul – Parcul Bucur din Sectorul 4, de către un sobor de preoţi de la cimitirele de stat, condus de părintele Gheorghe Dilirici, a informat miercuri Agenţia Basilica a Patriarhiei Române.

65 de oameni au murit după incendiul de la Clubul Colectiv din 30 octombrie 2015, când, în timpul unui concert susținut de trupa Goodbye to Gravity, un incendiu a izbucnit de la mai multe artificii, care au aprins buretele folosit pentru antifonare. 27 dintre ei au murit în acea noapte. 37 au supraviețuit focului, dar au decedat ulterior la spital, într-un interval cuprins între o săptămână și patru luni și jumătate de la incendiu.

După tragedia de la Colectiv, din 30 octombrie 2015, au fost deschise mai multe dosare penale.