10 județe sub cod galben de caniculă. Cum va fi vremea în Capitală

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat că mai multe județe din țară vor fi sub un cod galben de caniculă până sâmbătă seară, la ora 21.

Atenționarea meteorologică intră în vigoare la ora 12 și vizează județele Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bihor, Alba, Arad, Hunedoara și Timișoara.

„Sâmbătă (06 septembrie), în Maramureș, Crișana, în nordul Banatului și în nordul și vestul Transilvaniei se va menține valul de căldură, astfel că vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic”, a precizat ANM în atenționarea emisă.

Potrivit instituției, pe alocuri, indicele temperatură-umezeală va atinge „pragul critic de 80 de unități”.

„Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade. În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting)”, a mai scris ANM în atenționare.

Cod galben de căldură emis de ANM pentru sâmbătă, 6 septembrie, intervalul orar 12-21

Vreme „călduroasă” și în Capitală

În prognoza specială pentru Municipiul București, ANM a spus că „vremea va fi călduroasă” și pe parcursul zilei de sâmbătă.

„Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 31…33 de grade”, a mai scris ANM în prognoza pentru Capitală aferentă zilei de sâmbătă, între orele 12 și 21.

FOTO: Radu Sandovici | Dreamstime.com