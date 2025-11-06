10 localități atestate de Guvern ca „zone cu resurse turistice”. Beneficiile aduse de noul statut

Guvernul a aprobat, în ședința de joi, „atestarea ca zone cu resurse turistice” a 10 localități, care vor intra astfel „în circuitul strategic de dezvoltare”, a anunțat Ministerul Dezvoltării, instituția care a făcut propunerea.

Măsura vizează localitățile Chișcani (județul Brăila), Valea Salciei (jud. Buzău), Jucu (jud. Cluj), Călărași, Padeș (jud. Gorj), Șelimbăr (jud. Sibiu), Șărmășag (jud. Sălaj), Broșteni (jud. Suceava), Negrilești (jud. Vrancea) și Pietrari (jud. Vâlcea).

„Prin promovarea ca zone cu resurse turistice, aceste localități vor beneficia de șanse mai mari de dezvoltare, prin atragerea de finanțări nerambursabile. Proiectele de infrastructură turistică, tehnică şi de protecţia mediului vor fi promovate cu prioritate, prin programele naţionale, regionale şi judeţene de dezvoltare”, a declarat Ministerul Dezvoltării, joi, într-un comunicat de presă.

Instituția a precizat că actul normativ aprobat joi de Guvern „completează Ordonanţa de urgenţă în vigoare, care reglementează lista localităților cu potențial turistic”.

„Resursele turistice înseamnă dezvoltare, noi locuri de muncă, identitate locală și oportunități economice pentru comunitățile locale”, a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Sursa foto: Pamarac Lucian | Dreamstime.com