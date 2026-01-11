105 clienți din Sectorul 3 au rămas fără gaze, după un incident la instalația unui imobil de pe strada Liviu Rebreanu

Distrigaz Sud Rețele a întrerupt temporar furnizarea de gaze naturale la un imobil situat în strada Liviu Rebreanu, nr. 46-58, bloc 3, scara D, din sectorul 3 al Capitalei, în urma unui incident produs la instalația de utilizare ce alimentează imobilul respectiv, a anunțat compania, potrivit Agerpres.



Potrivit unui comunicat al companiei, transmis duminică, pentru asigurarea condițiilor de securitate, Distrigaz Sud Rețele a fost nevoită să întrerupă temporar alimentarea cu gaze naturale, începând cu ora 15:15.



Ca urmare a acestei întreruperi neprevăzute sunt afectați 105 clienți casnici și non-casnici, alimentați prin intermediul acestei instalații comune de utilizare.



„Distrigaz Sud Rețele a luat această măsură până la remedierea, de către o firmă autorizată ANRE, a defecțiunilor instalației de utilizare. Potrivit legislației în vigoare, instalația comună de utilizare aparține clienților și nu se află în responsabilitatea Distrigaz Sud Rețele”, precizează reprezentanții companiei.



Conform reglementărilor elaborate și aprobate de ANRE, pentru reluarea alimentării cu gaze naturale, de către Distrigaz Sud Rețele, a clienților afectați, este necesară îndeplinirea următoarelor condiții: contractarea, de către clienți, a unui operator economic autorizat ANRE pentru remedierea defectelor și efectuarea reviziei tehnice a instalației de utilizare; transmiterea către Distrigaz Sud Rețele a documentelor justificative întocmite de către respectivul operator economic.



Reprezentanții companiei Distrigaz Sud Rețele recomandă clienților, în cazul în care simt miros de gaze după reluarea alimentării, să apeleze Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acționeze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice și, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale.

Foto: Mariakray | Dreamstime.com