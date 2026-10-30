11 ani de la Colectiv. Justiția română a depășit termenul-limită setat tot de justiția română în dosarul cu 544 de volume și niciun suspect

Parchetul General nu a finalizat dosarul medical al victimelor incendiului din Colectiv până în septembrie, așa cum decisese Înalta Curte de Casație și Justiție în martie, scrie siteul de investigații Snoop.

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Azi, la 11 ani de la catastrofa din Colectiv, instanțele din România au soluționat, în continuare, un singur dosar: cel al patronilor, artificierilor și pirotehniștilor din club. Au fost condamnați doar doi reprezentanți ai statului, pompierii care au verificat clubul, iar unul singur, George Matei, execută pedeapsa de 8 ani și 8 luni în țară.

Antonina Radu, colega sa, a fugit în Republica Moldova și a primit o pedeapsă redusă acolo – 6 ani față de sentința de 8 ani și 8 luni de la București, conform Digi24.

În rest, nimeni din statul român nu a rămas, în final, cu vreo condamnare. Fie au existat achitări, fie achitările au venit în casație – ca în cazul primarului Piedone, eliberat după un an de închisoare -, fie dosarele sunt încă la procurori.

Dosarul medical fără niciun suspect

Cel mai mare dosar care nu a fost soluționat de vreun Parchet este cazul medical Colectiv, care are 544 de volume și, momentan, zero suspecți.

Aici, procurorii trebuie să stabilească, de aproape 11 ani:

Responsabilitatea spitalelor unde au ajuns 37 de răniți care au decedat ulterior – 27 au murit la fața locului; multe victime contractaseră infecții nosocomiale;

Cum s-a făcut transferul răniților în străinătate;

Ce efecte au avut infecțiile nosocomiale asupra sănătății supraviețuitorilor.

În total, 64 de persoane au murit după incendiul de la Colectiv. A 65-a victimă, un bărbat rănit, și-a luat viața la doi ani după tragedia în care a murit iubita sa.

Încă din 2015, jurnaliștii aflați astăzi la Snoop și HotNews, atunci la GSP, apoi la Libertatea, a publicat zeci de investigații despre infecțiile contractate de victimele incendiului din Colectiv.

„I-am salvat dintr-o bombă de foc și au murit într-o bombă cu microbi!”, spuneau medicii în decembrie 2015. Apoi, sub denumirea Bacteristan, jurnaliștii au publicat 13 dosare ale morților de la Colectiv, ascunse de spitale chiar și față de familii.

În 2021, Libertatea arăta că în 23 de dosare medicale apar infecții nosocomiale, însă fără a fi corelate cu moartea pacienților în rapoartele medico-legale.

În octombrie 2026: dosar în lucru, după deadline-ul din septembrie 2026

Dosarul este încă un lucru, au confirmat procurorii Parchetului General într-un răspuns pentru victime, transmis săptămâna trecută, pe 21 octombrie 2026.

Momentan, cercetările se desfășoară in rem, iar procurorii au cerut un supliment de expertiză în cazul germanului Marvin Nicodemus. Acesta a fost grav rănit în incendiu, s-a tratat în țara natală, unde a ajuns cu mai multe infecții. Prietena sa, Andreea Ștefan, a decedat ulterior, la 28 ani. Și ea contractase infecții în spitalul din București.

Însă cercetările au depășit termenul-limită setat de un complet al Înaltei Curți de Casație și Justiție în 17 martie 2026.

Judecătorul de drepturi și libertăți Alin Sorin Nicolescu a admis, atunci, contestațiile aparținătorilor, motivând că

„urmărirea penală a fost începută in rem în urmă cu mai bine de 10 ani (…) fiind dispuse două soluții de desființare a ordonanțelor de clasare (…) activitatea de urmărire penală nefiind efectuată cu ritmicitate (așa cum s-a arătat mai sus, 8 luni fără să se fi efectuat vreo activitate de urmărire penală)” – motivarea ÎCCJ

Judecătorul a setat un termen-limită pentru finalizarea dosarului pentru 17 septembrie 2026, adică șase luni de la data deciziei ÎCCJ. Termenul a fost depășit de o lună și jumătate. Continuarea pe Snoop.