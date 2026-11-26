Din noiembrie, femeile din Argeș și din județele învecinate pot beneficia, de consultații de senologie și ecografie mamară oferite de echipa Institutului Sânului, în cadrul Hyperclinicii MedLife Solomed din Pitești. Colaborarea aduce mai aproape de paciente expertiza unei echipe medicale specializate în patologia sânului și facilitează accesul la investigații suplimentare și soluții de tratament, atunci când acestea sunt necesare.

De câte ori nu se întâmplă să amânăm o vizită la medic, din motiv că e prea „departe”? În economia zilei obișnuite, în care trebuie să împăcăm grija pentru copii, pregătirea meselor, munca, hobby-urile, îngrijirea casei și cine știe câte alte treburi, o programare la medic își poate face foarte greu loc în agendă. De aceea este foarte important să avem în proximitate soluții medicale pentru orice îngrijorare.

Accesul rapid la un medic specializat poate face diferența în diagnosticarea și tratarea afecțiunilor mamare. Pentru multe femei din Pitești și din localitățile apropiate, o consultație de senologie presupunea până acum un drum până la București. Prin parteneriatul dintre Institutul Sânului și Hyperclinica MedLife Solomed Pitești, prima evaluare de specialitate poate fi realizată acum mai aproape de casă, fără ca pacientele să fie nevoite să parcurgă distanțe mari pentru un prim consult.

Debutul colaborării a fost marcat printr-un eveniment organizat în cadrul Hyperclinicii MedLife Solomed Pitești și a reunit reprezentanții celor două echipe medicale, dar și medici specialiști de pe plan local.

Expertiză medicală mai aproape de pacientele din regiune

Consultațiile de senologie și ecografiile mamare vor fi oferite de medicii echipei Institutului Sânului, centru specializat în evaluarea și tratamentul integrat al patologiei mamare. Centrul a fost fondat în 2018 de Dr. Cristian Viișoreanu, medic primar Chirurgie Generală, cu supraspecializare în Chirurgie Oncologică.

Cu o experiență de peste 20 de ani în chirurgia patologiei mamare, Dr. Cristian Viișoreanu a coordonat dezvoltarea unui model de îngrijire în care evaluarea pacientei, investigațiile, stabilirea diagnosticului și tratamentul sunt integrate într-un parcurs medical coerent. „Prevenția, controalele periodice și evaluarea corectă a oricăror modificări la nivelul sânului sunt esențiale pentru sănătatea femeilor, indiferent de vârstă sau zona în care locuiesc. Prin prezența noastră la Pitești, ne dorim ca pacientele din Argeș să beneficieze de aceeași grijă, de aceleași standarde și de experiența echipei în tratamentul patologiei mamare”, a declarat Dr. Cristian Viișoreanu, fondator al Institutului Sânului și coordonator al echipei medicale.

De la prima consultație, la investigații și tratament

Unul dintre avantajele importante ale colaborării este posibilitatea de a continua evaluarea medicală în cadrul infrastructurii MedLife, atunci când medicul recomandă investigații suplimentare. În funcție de fiecare caz, traseul pacientei poate include mamografie, RMN mamar, CT sau puncție-biopsie, investigații esențiale pentru clarificarea diagnosticului și stabilirea conduitei medicale.

„Pentru pacientele din Argeș, această colaborare înseamnă, în primul rând, posibilitatea de a beneficia de o primă evaluare efectuată de specialiștii Institutului Sânului, fără a fi nevoie să se deplaseze la București. În același timp, prin infrastructura MedLife Solomed Pitești putem asigura continuitatea investigațiilor și putem construi un traseu medical cât mai clar, de la consultație și diagnostic până la stabilirea conduitei terapeutice. Ne dorim ca pacientele din regiune să găsească aici atât expertiza de care au nevoie, cât și coordonarea necesară pe parcursul întregii evaluări”, a declarat Dr. Cristian Lamba, Manager și Fondator MedLife Solomed Pitești.

Cazurile complexe pot fi analizate multidisciplinar, astfel încât recomandările să țină cont de toate informațiile medicale relevante. Dacă diagnosticul impune o intervenție chirurgicală, pacienta poate continua parcursul terapeutic alături de echipa Institutului Sânului, la București. Astfel, colaborarea urmărește nu doar apropierea consultației de pacientă, ci și asigurarea continuității îngrijirii, de la prima evaluare până la etapele ulterioare de diagnostic și tratament.

Prevenția și depistarea precoce rămân esențiale

Afecțiunile mamare pot apărea la orice vârstă, iar modificările observate la nivelul sânilor nu trebuie ignorate. Apariția unui nodul, modificările de formă sau dimensiune ale sânului, schimbările la nivelul pielii sau secrețiile mamelonare sunt câteva dintre situațiile în care este recomandată o evaluare medicală. Consultul de senologie și investigațiile imagistice recomandate de medic contribuie la identificarea și evaluarea corectă a modificărilor mamare, și, în mod evident, depistarea precoce poate crește șansele unui tratament eficient, motiv pentru care accesul la specialist și prezentarea la medic fără întârzieri nejustificate sunt importante.

Pentru pacientele din Argeș și din județele învecinate, colaborarea dintre Institutul Sânului și MedLife Solomed Pitești aduce serviciile medicale specializate mai aproape de casă, oferind acces mai facil și mai rapid la expertiză medicală, precum și un parcurs medical coordonat, adaptat nevoilor fiecărui caz.

Material susținut de MedLife