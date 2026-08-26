11 medicamente pentru bolnavii de cancer lipsesc din România: „Un risc direct pentru viața pacienților”

3 medicamente oncologice lipsesc în acest moment din România, iar alte 8 medicamente au „discontinuități repetate și de lungă durată”, scriu reprezentanții Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, într-o scrisoare deschisă adresată premierului Ilie Bolojan și președintelui Casei de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan.

Sunt „situații care determină amânarea tratamentelor și pot pune în pericol sănătatea și viața pacienților oncologici”, spun reprezentanții bolnavilor de cancer.

Cu toate că scrisoarea deschisă nu îi este adresată, ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a dispus, miercuri, demararea de urgență a unui audit asupra întregului mecanism de monitorizare și supraveghere a disponibilității medicamentelor, inclusiv asupra procedurii de eliberare a Autorizației pentru Nevoi Speciale – o procedură prin care pot fi aduse mai rapid în țară medicamente care lipsesc de pe piață.

„Realitatea din viața pacienților”

„Aceasta este realitatea din spitale și din viața pacienților”, adaugă aceștia.

„Nu ne-am dorit această boală și nu vă dorim să trăiți vreodată calvarul pe care îl trăiesc pacienții oncologici și familiile lor”, se arată în scrisoarea deschisă semnată de Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer.

„Trăim într-o țară în care povara mortalității evitabile prin cancer rămâne dramatică, iar indicatorii de mortalitate oncologică ne plasează într-o situație îngrijorătoare în raport cu multe state europene”, mai spune reprezentantul bolnavilor de cancer, în scrisoare.

„De ani de zile, pacienții oncologici trăiesc cu incertitudinea accesului la medicamente”

Potrivit acestuia, „de ani de zile, pacienții oncologici trăiesc cu incertitudinea accesului la investigații, tratamente și medicamente. Pentru un pacient cu cancer, o discontinuitate de câteva săptămâni nu înseamnă o simplă problemă de aprovizionare. Înseamnă tratament amânat, boală care poate progresa, șanse terapeutice pierdute și, uneori, vieți pierdute”.

Reprezentanții pacienților adresează autorităților și „o întrebare extrem de gravă”: „Există riscul ca, din lipsă de resurse financiare, accesul pacienților oncologici la tratamente să fie restrâns sau amânat? Pacienții au dreptul la un răspuns clar.”

Pacienții cer soluții

Reprezentanții bolnavilor de cancer cer o serie de soluții la această criză:

verificarea de urgență, la nivel național, a disponibilității medicamentelor oncologice, inclusiv a celor cu discontinuități repetate;

publicarea transparentă a situației stocurilor și a discontinuităților pentru medicamentele esențiale din oncologie;

identificarea imediată a soluțiilor de aprovizionare pentru medicamentele care lipsesc sau pentru care există riscul întreruperii tratamentelor;

clarificarea situației terapiilor aprobate, dar care nu sunt încă efectiv accesibile pacienților;

instituirea unui mecanism permanent de dialog cu organizațiile de pacienți, astfel încât autoritățile să afle în timp real problemele existente în teritoriu.

„Nu vrem să mai fim pacienții care așteaptă. Cancerul nu așteaptă. Și nici pacienții nu mai pot aștepta”, mai spun reprezentanții pacienților.

Ministrul Sănătății cere audit și soluții

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a dispus, miercuri, după apariția în spațiul public a scrisorii deschise, demararea de urgență a unui audit asupra întregului mecanism de monitorizare și supraveghere a disponibilității medicamentelor, inclusiv asupra procedurii de eliberare a Autorizației pentru Nevoi Speciale – o procedură prin care pot fi aduse mai rapid în țară medicamente care lipsesc de pe piață.

România nu are, în acest moment, are „un sistem digital care să ne permită să urmărim trasabilitatea medicamentului și să știm, în timp real, când un stoc ajunge la un nivel critic”, spune Cseke Attila, citat într-un comunicat al Ministerului Sănătății.

Ministrul interimar al Sănătății consideră acest lucru „inadmisibil”: „Nu putem să așteptăm ca un medicament să lipsească de pe piață și abia apoi să căutăm soluții. Trebuie să vedem din timp unde apar problemele și să intervenim înainte ca pacientul să fie afectat.”

Auditul cerut de el vizează atât structurile din cadrul Ministerului Sănătății, spitale, cât și Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România.

El a mai solicitat, de urgență, Agenției Naționale a Medicamentului, un „raport complet privind monitorizarea pieței medicamentelor și supravegherea pieței care să arate clar unde sunt problemele și ce trebuie schimbat pentru a nu mai discuta despre discontinuitatea medicamentelor. În același timp, acesta trebuie să includă propuneri concrete pentru îmbunătățirea soluțiilor informatice, astfel încât să existe un sistem de alertare care să semnaleze din timp situațiile în care stocurile unui medicament ajung la un nivel critic.”

„Nu vreau să aflăm după ce un medicament a dispărut de pe piață că există o problemă. Vreau să știm din timp ce se întâmplă cu stocurile, să avem alerte și să putem interveni rapid. Asta înseamnă un sistem care funcționează pentru pacient”, spune ministrul interimar al Sănătății.