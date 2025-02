12 containere de colectare a materialelor textile instalate în zona metropolitană București,în cadrul proiectului transnațional Green-Tex

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București (ADIZMB) anunță instalarea a 12 containere pentru colectarea materialelor textile, în cinci localități din Județul Ilfov: Berceni (2), Brănești (4), Pantelimon (2), Popești – Leordeni (2), Vidra (2). Colectarea va fi asigurată gratuit, în vederea reciclării, încurajând astfel conceptul de economie circulară. Inițiativa vizează oferirea de soluții la o nevoie de actualitate la nivelul zonei metropolitane București, unde nu este dezvoltat un sistem integrat de colectare a deșeurilor textile, în contextul în care, de la începutul acestui an, România, alături de celelalte țări din Uniunea Europeană, trebuie să colecteze selectiv aceste materiale.

Instalarea celor 12 containere are loc în cadrul proiectului transnațional „Dezvoltarea producției și consumului sustenabil de textile și îmbrăcăminte în regiunea Dunării” / „Enhancing Danube Green Textile and Garment Production and Consumption” – Green-Tex, finanțat prin Danube Transnational Programme, program care vizează cooperarea în regiunea Dunării, acoperind teme precum protecția mediului, inovarea și competitivitatea. Lansarea proiectului Green-Tex în România va prilejui organizarea conferinței „Sustenabilitate în industria textilelor”, în data de 4 martie 2025. Evenimentul va reuni reprezentanți ai autorităților locale, specialiști în economie circulară și parteneri din domeniul sustenabilității. Vor fi organizate totodată campanii de conștientizare a publicului cu privire la importanța reciclării deșeurilor textile.

„Acest program pilot aduce în zona metropolitană București un sistem organizat de colectare a textilelor. Suntem convinși că prin parteneriatele solide cu administrațiile și instituțiile locale și implicarea activă a comunității, putem transforma reciclarea textilelor dintr-o opțiune într-o normalitate. Green-Tex ne oferă ocazia de a testa soluții moderne și de a contribui la alinierea regiunii noastre la standardele europene de reciclare și economie circulară,” declară Gianina Pănătău, Director ADIZMB.

Green-Tex: inițiativă europeană pentru o industrie textilă durabilă

Cu un buget de 1.790.300 euro și o durată de 30 de luni, Green-Tex a debutat la nivel european la începutul anului 2024. Reunind 11 organizații partenere din nouă țări, inițiativa are ca obiectiv să consolideze colaborarea transnațională și inovația în sectorul sustenabil al textilelor și confecțiilor din țările partenere, pentru a fi mai rezistente și mai flexibile în adaptarea la tendințele globale. Green-Tex va crea și testa soluții noi pentru actorii din lanțul valoric al industriei textile (de la design vestimentar, producție și utilizare, până la colectarea deșeurilor textile), pentru a deveni mai rezilienți și competitivi în adaptarea la schimbările globale, trecând de la practici tradiționale la practici textile ecologice, bazate pe o economie circulară mai regenerativă.



Contribuția ADIZMB în cadrul Green-Tex este dedicată testării soluțiilor de colectare a deșeurilor textile, printr-un program pilot ce va fi implementat în trei zone: în zona metropolitană a Bucureștiului, în zonele urbane și suburbane din Sarajevo (Bosnia şi Herţegovina) și în orașul Trenčín (Slovacia).

Impactul deșeurilor textile asupra mediului

1. Gestionarea deșeurilor – la nivel global, industria textilă produce aproximativ 92 milioane de tone de deșeuri textile anual, din care 85% ajung în gropile de gunoi sau sunt incinerate și doar 1% sunt reciclate.

2. Substanțe toxice – aproape 20% din poluarea globală a apei este legată de industria textilă.

3. Emisiile de carbon – industria textilă este responsabilă pentru aproximativ 10% din emisiile globale de gaze cu efect de seră. Aceasta o face a doua cea mai poluantă industrie la nivel global, după industria petrolieră.

4. Utilizarea resurselor naturale – sunt utilizați aproape 93 miliarde de metri cubi de apă pe an pentru producerea hainelor, respectiv 4% din consumul global de apă dulce. Această cantitate reprezintă necesarul anual de apă al unui oraș de aproximativ 5 milioane de locuitori.

5. Impactul asupra ecosistemelor marine – în fiecare an, ajung în oceane 500.000 de tone de microfibre, care provin în mare parte din spălarea hainelor sintetice.

Beneficiile proiectului Green-Tex asupra sustenabilității sectorului textil

Creșterea conștientizării și educației – proiectul va juca un rol esențial în educarea comunităților locale, prin organizarea de workshop-uri în localitățile unde vor fi instalate containerele textile.

Promovarea reciclării textilelor sustenabile – implementarea unor strategii eficiente de colectare și reciclare a deșeurilor textile.



– implementarea unor strategii eficiente de colectare și reciclare a deșeurilor textile. Dezvoltarea celor mai bune practici și soluții regionale – proiectul va crea un model de bune practici la nivel local, care pot servi drept exemplu pentru alte regiuni, încurajând adoptarea pe scară largă a unor practici sustenabile în industria textilă.

Partenerii proiectului Green-Tex: Agenția pentru Dezvoltarea Regiunii Economice Sarajevo (Bosnia şi Herţegovina) – lider de proiect, Municipiul Postojna (Slovenia), Nativa, Institutul pentru Creștere Durabilă (Slovenia), asociația civică EKOCHARITY Slovacia pentru Slovacia (Slovacia), Eurotex Ltd. (Bulgaria), Municipalitatea Majur (Croația), Universitatea din Zagreb, Facultatea de Tehnologia Textilelor (Croația), Universitatea din Donja Gorica (Muntenegru), Agenția Regională de Dezvoltare Zlatibor (Serbia), Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București (România), Asociația Maghiară pentru Inovație Responsabilă Active First (Ungaria).

Parteneri asociați: Ministerul Mediului al Republicii Slovace, Orașul Trenčín (Slovacia), Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (România), Ministerul Serviciilor Comunale, Infrastructurii, Planificării Teritoriale, Construcțiilor și Protecției Mediului al Orașului Sarajevo.

Despre ADIZMB

Fondată în 2008, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București este principalul organism de cooperare dintre Primăria București și Consiliul Județean Ilfov. Prin proiecte strategice și inițiative sustenabile, ADIZMB urmărește dezvoltarea echitabilă a regiunii și îmbunătățirea vieții locuitorilor.

