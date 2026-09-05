12 trucuri pentru prânzul de la școală al copilului tău

Unii copii vor să mănânce aceeași mâncare la prânz în fiecare zi, pentru că le place un fel de mâncare foarte mult. Alții vor varietate, ceva diferit de fiecare dată, ca să nu se plictisească. Tot ceea ce vrei tu, ca mamă, este ca cei mici să mănânce prânzul de la școală al copilului să conțină mâncare sănătoasă. Însă, această sarcină poate deveni obositoare.

Mai jos găsești 12 trucuri pe care să le aplici atunci când pregătești prânzul de la școală al copilului tău:

Personalizează-ți caserolele. În loc să cumperi caserolele acelea prefabricate cu spații pe care nu le poți modifica, poți să le personalizezi singură acasă. Poți folosi forme de aluminiu sau hârtie pentru brioșe, pe care le poți umple cu diferite ingrediente care nu trebuie să se amestece: fructe, mezeluri, biscuiți, desert.

Pune toate alimentele pentru prânz într-un singur loc. Duminica te poți pregăti pentru săptămâna ce urmează, așezând toată mâncarea pentru prânz într-o ladă. Astfel, dimineața când te grăbești, nu trebuie să cauți mult ingredientele de care ai nevoie, pentru că sunt toate în același loc.

Fără mere oxidate. Toată lumea știe că merele tăiate se oxidează și devin maro. Copiii nu acceptă deseori că este un proces natural și refuză să mănânce. Pentru a evita această problemă, taie mărul în câteva felii, dar nu le despărți. În schimb, leagă mărul cu niște benzi de cauciuc. Acest lucru va întârzia procesul de schimbare a culorii.



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