13.000 de posturi din administrația publică locală urmează să fie tăiate, anunță ministrul Cseke Attila. Care va fi impactul bugetar

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a afirmat joi că anticipează că măsurile de reformă din administrația locală și centrală vor avea un impact de 3,5 – 4,5 miliarde de lei la nivelul bugetului și că, la nivelul administrației locale, urmează să fie reduse 13.000 de posturi ocupate, reprezentând 10% din total.

Dintre acestea, măsurile de eficientizare din administrația publică locală vor reprezenta 1,7 miliarde de lei, a precizat oficialul, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Palatul Victoria, la finalul ședinței de Guvern, alături de Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.

În anul 2026 se va aplica o măsură tranzitorie temporară, în baza căreia va fi posibilă fie reducerea numărului de posturi, fie diminuarea cheltuielilor de personal cu 10%. În schimb, în anul 2027 va fi necesară inclusiv tăierea numărului de posturi.

„La nivelul autorităților locale sunt două modalități de reducere a cheltuielilor. O modalitate de reducere a posturilor, care pornește de la 30%, aplicabilă tuturor autorităților locale. Dacă în cadrul celor 30% avem numai posturi vacante, înseamnă că nu trebuie desființate posturile ocupate”, a spus oficialul guvernamental, citat de Agerpres.

„În aplicarea acestui procent de 30% am propus o frână de 20%, care înseamnă că, atunci când am mai mult de 20% posturi ocupate care ar fi afectate, să ne oprim la fiecare autoritate locală la 20%, să nu afectăm în mod major prin reducerea de 30%”, a explicat ministrul.

Cseke Attila a mai declarat că reducerea numărului de posturi ocupate nu va afecta autoritățile locale unde primarii au fost „buni gospodari”. Astfel, la nivelul a aproximativ 700 de unități administrativ-teritoriale nu va fi necesară aplicarea acestui procent de reducere, având în vedere că există multe posturi vacante.

Ministrul a adăugat că reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal urmează să aibă loc și în cazul autorităților publice centrale.

Însă în aceste situații, ordonatorul principal de credite va putea aplica în mod diferențiat reducerea la nivelul autorităților subordonate.

„Adică, dacă un minister are în subordine mai multe autorități în coordonare, în mod cert există situații în care, la unele instituții în subordine, se impune o reducere mai semnificativă și la altele poate o reducere mai puțin. Dar în ansamblu, pe ordonatorul principal de credite, trebuie să rezulte o reducere de cheltuieli de personal de 10%. Proiectul prevede și faptul că în Legea bugetului de stat pe anul viitor acești ordonatori principali de credite pe administrația publică centrală vor primi o alocare a cheltuielilor de personal cu 10% redusă”, a spus Cseke Attila.

„Excepție în proiect, în această fază, fac creșele, învățământul preuniversitar și spitalele”, a precizat ministrul.