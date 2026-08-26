14 bebeluși au murit într-un incendiu la un spital din Islamabad

Un incendiu izbucnit miercuri dimineață într-un spital din capitala pakistaneză Islamabad s-a soldat cu moartea a 14 nou-născuți, au anunțat autoritățile locale, transmit AFP, Reuters și dpa.



„Un incendiu s-a produs la etajul 3 al secției de neonatologie a spitalului PIMS (Institutul de Științe Medicale din Pakistan)”, a precizat Biroul districtului Islamabad într-un comunicat de presă, conform Agerpres.



„În total, 14 copii și-au pierdut viața în acest incident”, se menționează în comunicat.



Potrivit oficialităților locale, cauza probabilă a incendiului a fost o defecțiune la sistemul de aer condiționat la primele ore ale dimineții.

Postul de televiziune Geo News a difuzat imagini ce arătau numeroși pompieri la locul incendiului, unde un fum gros se ridica deasupra clădirii spitalului.



Comisarul-șef al administrației locale, Sohail Ashraf, a scris pe X că echipele de salvare și poliția „s-au deplasat imediat la locul tragediei și au reușit să stingă incendiul”.

El a precizat că apelul de urgență a fost primit cu puțin timp înainte de ora locală 07:00 (02:00 GMT).



Din cauza lacunelor legislative în materie de securitate și norme de construcție și a aplicării neadecvate a acestor reguli, incendiile în marile clădiri sunt frecvente în Pakistan.

În luna ianuarie, 67 de persoane au murit într-un incendiu la un centru comercial extrem de frecventat din orașul portuar Karachi, în sudul țării.