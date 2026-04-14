1,8 miliarde de oameni vor suferi până în 2050 de această boală, susține un studiu. Numărul celor afectați a explodat în ultimii zeci de ani

Un studiu sugerează că, până în 2050, bolile hepatice metabolice vor afecta 1,8 miliarde de persoane la nivel mondial, fenomen determinat de creșterea ratei obezității și a nivelului glicemiei, scrie ziarul britanic Guardian.

Conform studiului, steatoza hepatică asociată disfuncției metabolice (MASLD), cunoscută anterior sub denumirea de boală hepatică grasă non-alcoolică (NAFLD), este una dintre cele mai răspândite afecțiuni hepatice la nivel global, înregistrând o creștere rapidă.

Conform celor mai recente estimări, în prezent există 1,3 miliarde de persoane în întreaga lume care suferă de MASLD, ceea ce reprezintă o creștere de 143% în doar trei decenii. Aproximativ una din șase persoane – 16% – este afectată.

Rezultatele, provenite din studiul privind povara globală a bolilor, leziunilor și factorilor de risc (GBD), au fost publicate în revista Lancet Gastroenterology & Hepatology.

Se preconizează că prevalența afecțiunii va crește și mai mult, determinată în principal de creșterea populației globale, combinată cu schimbări ale stilului de viață, precum creșterea obezității și a nivelurilor ridicate de zahăr din sânge.

Studiul a constatat că, în 1990, aproximativ 500 de milioane de persoane trăiau cu MASLD. Până în 2023, această cifră a crescut la 1,3 miliarde. Se estimează că MASLD va afecta 1,8 miliarde de persoane până în 2050, o creștere de 42% față de 2023.