Numărul numelor de pe lista neagră a PNL e tot mai mare. A ajuns la 20. O mare parte din „Facțiunea conservatoare” va fi exclusă din partid

Rareș Bogdan, membru al Parlamentului European și prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal, într-o conferință de presă, la București, 6 aprilie 2023. FOTO: Lucian Alecu / Alamy / Alamy / Profimedia

Cătălin Predoiu, europarlamentarul Rareș Bogdan și șeful CJ Ilfov Hubert Thuma se numără printre liberalii care urmează să fie excluși din partid, după ce l-au susținut pe Adrian Veștea în funcția de premier desemnat, fără consultarea partidului, au declarat pentru HotNews surse politice.

Lista liberalilor propuși pentru excluderea din partid cuprinde 20 nume, potrivit surselor citate. Aceștia sunt:

Cătălin Predoiu – senator

Monica Anisie – senator, propusă în Guvernul Veștea

Sorin Cîmpeanu – senator, propus în Guvernul Veștea

Nicoleta Pauliuc – senator

Mihai Veștea – senator

Andrei Baciu – deputat

Lucian Bode – deputat

Alina Gorghiu – deputat

Ion Iordache – deputat

Aneta Matei – deputat

Eduard Mititelu, deputat, propus în cabinetul Veștea

Ciprian Pandea – deputat

Răzvan Prișcă, primul liberal care și-a anunțat sprijinul pentru Adrian Veștea

Sebastian Rusu – deputat

Ionuț Stroe – deputat

Adrian Veștea – președinte CJ Brașov

Rareș Bogdan – europarlamentar

Hubert Thuma – președinte CJ Ilfov

Toma Petcu – președinte CJ Giurgiu

George Scarlat – deputat

Inițial, sursele citate au indicat 18 liberali propuși pentru excluderea din partid, însă ulterior au mai fost adăugați doi: șeful CJ Giurgiu, Toma Petcu, și deputatul George Scarlat.

Decizia urmează să fie luată marți după-amiază de noua conducere a PNL, aleasă la Congresul Extraordinar de duminică.

Trei liberali s-au salvat de la excludere în ultimul moment.

Este vorba despre Alexandru Popa, Alexandru Andrei și Andrei Teslariu, care au ieșit din plenul Parlamentului când s-a votat Guvernul Veștea, au mai declarat pentru HotNews surse politice.

În timpul stabilirii calendarului pentru votarea cabinetului Veștea în Parlament, liberalii au cerut ca numele partidului să fie eliminat din lista oficială, deoarece PNL nu a susținut politic Guvernul.

Cinci liberali au primit ultimatum duminică

Cinci liberali au fost trecuți pe lista neagră a partidului încă de la sfârșitul săptămânii trecute, în momentul în care Ilie Bolojan și-a consolidat puterea în PNL, odată cu realegerea sa în funcția de președinte a formațiunii politice.

Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Thuma, Alina Gorghiu au primit atunci utimatumul dat de conducerea PNL de a părăsi formațiunea liberală. Acesta a expirat luni, la ora 12:00, astfel că aceștia urmează să fie excluși din rândul liberalilor, conform deciziei Congresului Extraordinar.

Duminică seară, un grup de 23 de liberali, care se intitulează „facțiunea conservatoare din cadul PNL”, au semnat o declarație în care aceștia au susținut că ultimatumul dat, de a demisiona din partid, este lipsit de temei staturar întrucât este invocat încălcarea unor reguli, fără ca acesea din urmă să fie menționate explicit.

Mulți din politicienii din așa-zisa „Facţiune Conservatoare din cadrul PNL” care au semnat declaraţia se numără pe lista liberalilor care vor fi propuși pentru excludere.

Din „Facțiunea Conservatoare din cadrul PNL” fac parte: Adrian Veştea, Toma Petcu, Hubert Thuma, Cătălin Predoiu, Rareş Bogdan, Alina Gorghiu, Alexandru Popa, Andrei Alexandru, Andrei Baciu, Monica Anisie, Ciprian Pandea, George Scarlat, Ion Iordache, Lucian Bode, Aneta Matei, Mihai Culeafă, Mihai Veştea, Nicoleta Pauliuc, Ionuţ Stroe, Răzvan Prişcă, Sorin Cîmpeanu, Sebastian Rusu, Eduard Mititelu.

După ultimatum, Alina Gorghiu și Lucian Bode au declarat că nu vor demisiona din partid și că vor contesta posibila excludere.