2.352 de ani de închisoare, ceruți de procuratura turcă pentru primarul Istanbulului, principalul rival politic al lui Erdogan

Susținătorii lui Ekrem Imamoglu, primarul Istanbulului și candidat la președinție, care se află în prezent în detenție, s-au adunat în fața Tribunalului Caglayan din Istanbul după ce a fost deschis un nou dosar împotriva acestuia, 26 octombrie 2025. FOTO: Abdullah Tepeli/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Un procuror turc a cerut marți o pedeapsă cu închisoarea de la 828 până la 2.352 de ani pentru Ekrem Imamoglu, primarul din opoziție al Istanbulului, aflat în închisoare, pentru că edilul ar fi condus o vastă rețea de corupție care a costat statul miliarde de lire, potrivit documentului de punere sub acuzare, scriu Reuters și BBC News.

Imamoglu, principalul rival politic al președintelui Recep Tayyip Erdogan, a negat anterior toate acuzațiile aduse împotriva lui, afirmând că acestea sunt motivate politic, iar partidul său a respins marți cele mai noi acuzații aduse, catalogându-le drept „absurde”.

Într-o mișcare separată, care a adâncit și mai mult represiunea juridică fără precedent asupra criticilor lui Erdogan, procurorul din Istanbul a cerut unei instanțe superioare să ia în considerare închiderea partidului lui Imamoglu, principala formațiune de opoziție din Turcia – Partidul Republican al Poporului (CHP).

Procurorul șef din Istanbul, Akin Gurlek, a anunțat punerea sub acuzare într-o conferință de presă, afirmând că documentul indică 402 de suspecți, inclusiv primarul Imamoglu, și îi acuză de formarea unei organizații criminale, luare de mită, fraudă și trucarea licitațiilor.

Gurlek a susținut că rețeaua a cauzat pierderi de 160 de miliarde de lire turcești (3,8 miliarde de dolari) statului turc pe o perioadă de 10 ani.

Actul de acuzare, de peste 4.000 de pagini, include o organigramă care îl prezintă pe Imamoglu ca fondator și șef al grupării criminale.

Documentul citează concluziile Comisiei de Investigare a Infracțiunilor Financiare (MASAK), analize ale experților și dovezi digitale și video, și susține că mai mulți oameni de afaceri au fost constrânși să plătească mită prin intermediul unui fond secret care funcționa în cadrul municipalității.

Reuters notează că nu a putut verifica în mod independent acuzațiile dincolo de conținutul actului de acuzare.

Ce spune opoziția

Ozgur Celik, liderul CHP din Istanbul, a afirmat, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, că actul de acuzare este „absurd” și „rușinos”, adăugând că acesta are scopul de a distruge speranțele lui Imamoglu de a deveni președinte al Turciei.

Municipalitatea din Istanbul și avocații lui Imamoglu nu au răspuns imediat solicitărilor de a transmite puncte de vedere.

În notificarea adresată Curții de Casație prin care solicită scoaterea în afara legii a CHP, procuratura a susținut că partidul este finanțat din fonduri ilicite și că tranzacțiile sale constituie „acte interzise”.

Popularul primar Imamoglu se află în închisoare încă din luna martie, în așteptarea procesului în care este acuzat de corupție, și a primit o pedeapsă separată cu închisoarea în iulie pentru insultarea și amenințarea procurorului-șef al orașului, verdict pe care îl contestă.

Guvernul de la Ankara neagă afirmațiile lui Imamoglu și ale CHP – potrivit cărora procesul împotriva primarului din Istanbul are motivație politică – și susține că instanțele din Turcia sunt independente.

Wolfango Piccoli, copreședinte al firmei de consultanță Teneo, a declarat că punerea sub acuzare ar putea avea „implicații politice și instituționale de anvergură”, inclusiv posibila numire a unui administrator guvernamental care să conducă municipalitatea metropolitană din Istanbul.

„O astfel de măsură ar transfera efectiv controlul asupra celui mai mare și mai important oraș din Turcia din punct de vedere economic către guvernul central, privând opoziția de cel mai important instrument de patronaj politic”, a afirmat el.

El a adăugat că această evoluție ar putea polariza și mai mult mediul politic din Turcia, ar spori îngrijorările cu privire la independența justiției și ar întări acuzațiile opoziției privind interferența statului în procesul democratic.