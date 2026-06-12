Trump se dezlănţuie iar asupra Iranului după ce termenii acordului au apărut în presa de stat iraniană

La o zi după ce a declarat că un acord cu Iranul este practic finalizat, preşedintele Donald Trump a calificat vineri Teheranul drept „lipsit de onoare” pentru ceea ce el a numit descrieri inexacte ale termenilor înţelegerii, relatează CNN, conform News.ro.

„Termenii pe care Iranul i-a divulgat către Fake News nu au nicio legătură cu termenii care au fost conveniţi, în scris”, a scris Trump pe Truth Social.

„Ceea ce au spus, inclusiv declaraţia lor slabă şi patetică privind încheierea unui acord, nu are nicio legătură cu adevărul”, a continuat el. „Sunt oameni foarte lipsiţi de onoare cu care să ai de-a face. Cu ei, nu există ceva precum negocierea cu bună-credinţă”, a scris Trump.

Mass-media de stat iraniană a informat vineri dimineaţă despre detaliile acordului, susţinând că Iranul nu se va angaja să cedeze controlul asupra Strâmtorii Ormuz, iar acordul va impune deblocarea a 24 de miliarde de dolari din fondurile îngheţate ale Iranului.

Trump, în mesajul său, a spus că atacurile continue ale Iranului asupra navelor din strâmtoare sunt „total inacceptabile”.

„Ar fi bine să-şi revină, şi repede!”, a ameninţat el.

Armata SUA a doborât noaptea trecută două drone de atac iraniene care vizau nave în Strâmtoarea Ormuz, potrivit unui oficial al apărării din SUA.

„Iranul a încercat să atace nave comerciale care tranzitau Strâmtoarea Ormuz noaptea trecută. Forţele americane au doborât două drone de atac iraniene cu sens unic”, a declarat oficialul din domeniul apărării pentru CNN. „Traficul prin strâmtoare continuă”, a susţinut sursa.

Ce condiții spune administrația Trump că include acordul cu Iranul

Preşedintele Donald Trump a anunţat joi seara că anulează atacurile împotriva Iranului pe care le anunţase cu câteva ore mai devreme, deoarece „punctele finale” ale unui acord cu această ţară au fost aprobate.

Acordul dintre SUA şi Iran include prevederi privind desfiinţarea programului nuclear iranian şi încetarea finanţării grupurilor teroriste de către Teheran, potrivit unui oficial de rang înalt din administraţia Trump.

Potrivit CNN, oficialul a prezentat următoarele condiţii, pe care, potrivit acestuia, Iranul le-a acceptat:

Materialul nuclear va fi distrus şi îndepărtat;

Programul nuclear al Iranului va fi desfiinţat:

Niciun ban al Iranului nu va fi eliberat până când nu îşi vor îndeplini obligaţiile:

Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă;

Iranul nu va mai finanţa grupurile teroriste.

Oficialul a numit acest acord „un acord bazat pe performanţă”.

Oficialii iranieni au declarat anterior că nu vor semna un acord fără deblocarea fondurilor şi au refuzat în repetate rânduri să se angajeze în ceea ce priveşte finanţarea grupurilor teroriste.

CNN a relatat anterior că acordul provizoriu dintre SUA şi Iran va prelungi încetarea focului, va redeschide Strâmtoarea Ormuz şi va pregăti terenul pentru mai multe discuţii privind programul nuclear al Iranului, potrivit unui diplomat informat cu privire la această chestiune.

Mass-media de stat iraniană a relatat, la rândul său, că Iranul nu se va angaja să cedeze gestionarea Strâmtorii Ormuz şi că acordul va impune deblocarea a 24 de miliarde de dolari din fondurile îngheţate ale Iranului.