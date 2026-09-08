24 de luni fără costul pachetului de cont curent, indiferent de vechimea firmei. Ce include noua ofertă BT pentru companii

Când îți deschizi o afacere, primele luni vin, de obicei, cu multe cheltuieli și cu o listă și mai lungă de lucruri de rezolvat. Dar oferta nu se adresează doar firmelor aflate la început de drum. Și companiile cu ani de activitate care aleg acum Banca Transilvania pot beneficia de ea: în perioada septembrie-decembrie 2026, BT oferă timp de 24 de luni un pachet de cont curent, fără costul lunar al acestuia.

Oferta nu este, așadar, rezervată doar startup-urilor sau firmelor nou-înființate. Poate fi accesată

indiferent de vechimea companiei, iar contul la BT poate fi deschis atât online, prin aplicația BT Go, cât și într-o unitate Banca Transilvania pentru cei care nu sunt eligibili pentru deschiderea de cont online. În ambele situații, beneficiul rămâne același: doi ani fără costul pachetului și acces la un ecosistem care aduce într-un singur loc o mare parte dintre serviciile de care o companie are nevoie în activitatea de zi cu zi.

Dincolo de economia pachetului de cont curent, companiile au acces la un ecosistem care reunește

servicii de care au nevoie în activitatea de zi cu zi: de la conturi, plăți și încasări până la carduri, facturare sau soluții pentru acceptarea plăților.

Nu trebuie să ai o firmă nouă pentru a beneficia de ofertă

Multe oferte bancare pentru companii sunt asociate automat cu începutul unui business. De data aceasta, însă, nu contează când ai înființat firma. Poate avea câteva luni sau poate funcționa de ani buni. Oferta este disponibilă companiilor care își deschid cont la BT în perioada campaniei.

Astfel, fie că vorbim despre un antreprenor care tocmai și-a înființat firma, fie despre o companie care funcționează deja de câțiva ani, beneficiul este același: 24 de luni fără costul lunar al pachetului de cont curent.

Ce primesc companiile în cei doi ani

Un cont de business nu mai înseamnă de mult doar un loc în care intră și din care ies bani. Activitatea unei companii presupune plăți către furnizori, încasări de la clienți, carduri pentru business, facturi și, pentru multe afaceri, soluții prin care pot încasa, la rândul lor, plăți cu cardul.

Pachetul BT include plăți nelimitate în lei și valută, încasări nelimitate și operațiuni nelimitate cu orice bancă, precum și administrarea conturilor în lei și valută. Sunt incluse și carduri Visa Business Silver, împreună cu emiterea și mentenanța anuală a acestora, precum și retragerile de la ATM-urile BT.

Pentru partea de facturare, companiile beneficiază de 12 luni gratuite la FGO, platforma de facturare integrată în BT Go. Iar businessurile care au nevoie să accepte plăți cu cardul pot avea acces la soluții POS și POS App, soluții de e-commerce pentru magazine online și costuri preferențiale pentru acceptarea plăților cu cardul. Practic, oferta nu se rezumă la eliminarea unui cost lunar. Compania intră într-un ecosistem de business banking construit în jurul operațiunilor pe care un antreprenor le face în mod curent.

Dacă alegi varianta online, poți face prima plată din aplicație în aproximativ 15 minute

Cât timp ar trebui să dureze deschiderea unui cont pentru o companie? În cazul onboardingului online prin BT Go, răspunsul este de ordinul minutelor. Pentru antreprenorii care preferă varianta digitală, procesul poate fi parcurs online, direct prin BT Go, fără să fie nevoie de o vizită la bancă. Este disponibil 24/7 și poate fi început de oriunde. Singurul act de care ai nevoie la îndemână este buletinul.

De la începerea onboardingului și până la momentul în care antreprenorul poate face prima plată din aplicație, întregul proces durează aproximativ 15 minute. Este un detaliu important, mai ales că timpul a devenit una dintre cele mai valoroase resurse pentru cei care conduc o afacere. O operațiune administrativă rezolvată în câteva minute înseamnă timp care poate rămâne pentru clienți, echipă sau dezvoltarea businessului.

Un singur ecosistem pentru activitatea de zi cu zi

Peste 600.000 de antreprenori și companii aleg deja Banca Transilvania pentru activitatea lor de zi cu zi. Prin BT Go, serviciile de care au nevoie sunt aduse în același ecosistem: conturi, plăți, încasări, carduri, facturare, POS și soluții de e-commerce. Noua ofertă adaugă un avantaj concret pentru companiile care aleg acum BT: timp de doi ani, acestea nu plătesc costul lunar al celui mai complet pachet de cont curent din oferta BT.

Articol susținut de Banca Transilvania