25.000.000.000 de dolari deblocați și redeschiderea imediată a Strâmtorii Ormuz. Detalii din noul proiect de acord dintre SUA și Iran

Iranul afirmă că proiectul de acord cu SUA include o derogare de la sancțiunile petroliere, restricții în domeniul nuclear și deblocarea activelor, potrivit Reuters.

Un înalt oficial iranian a declarat pentru Reuters că versiunea finală a memorandumului de înțelegere SUA-Iran stabilește un calendar precis pentru implementarea măsurilor.

Proiectul prevede și că Iranul redeschide imediat Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă vitală pentru comerțul global cu petrol, pentru toate navele comerciale. Un acord final urmează să fie discutat în cele 60 de zile de la semnarea documentului de către cele două părți.

Oficialul iranian citat de Reuters spune că proiectul de memorandum include o serie de prevederi economice cheie.

Strâmtoarea Ormuz:

Iranul redeschide imediat Strâmtoarea Ormuz pentru toate navele comerciale, în timp ce SUA ridică blocada navală asupra porturilor iraniene. Ridicarea blocadei SUA va începe imediat după semnarea memorandumului și va fi finalizată în termen de 30 de zile.

Măsuri financiare și eliberarea activelor:

SUA sunt de acord să nu impună noi sancțiuni asupra Iranului până la încheierea unui acord final.

În urma unui acord final, toate sancțiunile SUA și ONU împotriva Iranului vor fi ridicate conform unui calendar convenit.

SUA vor renunța la sancțiunile petroliere împotriva Iranului pentru o perioadă specificată, permițând Teheranului să vândă petrol și să obțină venituri.

SUA sunt de acord să elibereze 25 de miliarde de dolari din activele înghețate ale Iranului, inclusiv prin transferuri directe de numerar, cooperare între țările din regiune și linii de credit financiare.

Washingtonul, în coordonare cu aliații săi regionali, va pregăti un plan de reconstrucție și dezvoltare pentru Iran, care urmează să fie negociat și convenit cu Teheranul în termen de 60 de zile.

Domeniul nuclear:

Teheranul se angajează să nu producă și nici să nu achiziționeze arme nucleare.

Până la încheierea unui acord final, Iranul își va menține programul nuclear la nivelul actual, abținându-se de la îmbogățirea suplimentară a uraniului și de la extinderea instalațiilor nucleare.

Statele Unite sunt de acord să permită Iranului să dilueze stocul său de uraniu puternic îmbogățit pe teritoriul iranian în cadrul unui viitor acord cuprinzător.

Programul nuclear al Iranului, activitățile de îmbogățire a uraniului și mecanismele de gestionare a stocului său de uraniu puternic îmbogățit vor fi negociate în termen de 60 de zile de la semnarea memorandumului și vor fi abordate într-un acord final.

Președintele american Donald Trump a anunțat, sâmbătă, într-un mesaj publicat pe rețeaua sa Truth Social, că acordul pentru încheierea conflictului cu Iranul va fi semnat duminică.

Anterior, tot sâmbătă, premierul pakistanez Shehbaz Sharif a declarat că Statele Unite și Iranul sunt „mai aproape ca niciodată de un acord de pace”, sugerând că acesta ar putea fi finalizat în următoarele 24 de ore.

Cu toate acestea, presa de stat iraniană a relatat că purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmaeil Baghaei, s-a arătat rezervat în privința momentului în care acordul va fi semnat.