Trump anunță că acordul cu Iranul pentru a pune capăt războiului va fi semnat duminică: „Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă imediat”

Președintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă, într-o postare pe platforma sa Truth Social, că acordul pentru încheierea conflictului cu Iranul va fi semnat duminică, iar Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă imediat după acest moment, notează CNBC.

„Acordul este programat să fie semnat mâine, iar imediat după semnare, Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă pentru toată lumea”, a scris liderul de la Casa Albă.

Trump a sugerat, de asemenea, că Statele Unite vor colabora cu Iranul pentru a scoate din țară uraniul îmbogățit, la o dată care nu a fost precizată.

„La momentul potrivit, când totul va fi calm, vom merge acolo și vom prelua praful nuclear, îngropat adânc sub puternicii munți de granit”, a spus el.

„Așteptăm cu interes să colaborăm cu Iranul și cu întregul Orient Mijlociu pentru mult timp de acum înainte”, a adăugat Trump.

Potrivit Axios, Statele Unite și Iranul, cu medierea Pakistanului și a Qatarului, sunt așteptate duminică la o reuniune în format virtual și să semneze electronic un memorandum de înțelegere care va prelungi armistițiul cu 60 de zile, va permite redeschiderea Strâmtorii Ormuz și va lansa negocieri privind programul nuclear iranian.

Postarea președintelui american s-a încheiat cu ceea ce pare a fi un avertisment adresat Teheranului, în cazul în care conducerea iraniană nu respectă cerințele Washingtonului.

„Sperăm că acest proces se va desfășura rapid, ușor și fără probleme. Dacă nu, avem alternativa supremă, pe care sperăm să nu fim nevoiți să o folosim vreodată din nou!”

Casa Albă nu a răspuns imediat unei solicitări de clarificare privind declarațiile lui Trump.

Anterior, tot sâmbătă, premierul pakistanez Shehbaz Sharif a declarat că Statele Unite și Iranul sunt „mai aproape ca niciodată de un acord de pace”, sugerând că acesta ar putea fi finalizat în următoarele 24 de ore, urmând ca săptămâna viitoare să aibă loc discuții la nivel tehnic. Trump a redistribuit aceste declarații pe contul său de Truth Social.

Cu toate acestea, presa de stat iraniană a relatat că purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmaeil Baghaei, s-a arătat rezervat în privința momentului în care acordul va fi semnat.

De asemenea, un oficial de rang înalt din administrația Trump a declarat vineri că Statele Unite nu sunt „100%” convinse că înțelegerea negociată va fi semnată.

În forma sa actuală, acordul ar urma să garanteze „pace pe termen lung în regiune” și să ofere Iranului o relaxare „semnificativă” a presiunilor economice.

Gărzile Revoluționare critică „insistența neobișnuită” a lui Trump

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) a negat că Iranul ar urma să semneze duminică un acord cu Statele Unite și a criticat ceea ce a numit „insistența neobișnuită” a președintelui Donald Trump ca documentul să fie parafat chiar mâine, notează CNN.

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a descris calendarul anunțat de liderul american drept „un test pentru echipa de negociere a Iranului” și a subliniat că „negociatorii iranieni au afirmat în mod explicit că memorandumul nu este încă finalizat și că semnarea sa duminică este exclusă”.

Într-un mesaj publicat pe Telegram, organizația a sugerat că Trump ar fi dorit ca semnarea acordului să coincidă cu ziua sa de naștere, pe 14 iunie.

„Unii observatori cred că insistența sa ar putea fi motivată de dorința de a folosi momentul în scop simbolic și de a-l transforma într-un eveniment de autopromovare”, se arată în comunicatul IRGC.