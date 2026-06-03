360.000 de români dețin câte 20.000 de euro în conturile din Pilonul II de pensii. Ce plăți s-au făcut

Un român cu salariul mediu care a contribuit lunar la Pilonul II de pensii în cei 18 ani de când funcționează acest sistem avea luna trecută în contul personal peste 60.000 de lei (12.000 de euro), potrivit estimărilor făcute miercuri de Asociația pentru Pensiile Administrate Privat (APAPR).

8,5 milioane de români sunt înscriși în fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II), din care doar peste 4,6 milioane contribuie regulat, lună de lună, cu 4,75% din venitul brut, ca parte a contribuției de asigurări sociale CAS de 25%.

Banii din Pilonul 2 sunt al doilea cel mai valoros activ financiar al populației, după depozitele bancare, precum și singura sursă de economisire pe termen lung pentru români, în special cei cu venituri mici.

Câți bani au românii în conturile din Pilonul II

Sumele acumulate în Pilonul 2 au ajuns la cca. 11% din Produsul Intern Brut al țării, susține APAPR, asociația care reprezintă administratorii fondurilor de pensii.

„Cu titlu de exemplu, un român care câștigă salariul mediu și a contribuit la Pilonul 2 în fiecare lună de la început și până în prezent are azi în contul personal o sumă totală de peste 60.000 RON, sumă care s-a dublat în ultimii 3 ani. Estimările APAPR arată că peste 1 milion de români au în conturile personale de Pilon 2 sume mai mari de 60.000 de lei. Dintre aceștia, circa 360.000 au în contul personal sume de peste 100.000 de lei.”, menționează APAPR.

335.000 de români au încasat peste 1,4 miliarde de euro

Cele 7 fonduri de pensii private de Pilon 2 administrau sume totale (active nete) în valoare de 228 miliarde de lei (43,5 miliarde de euro) în numele a 8,5 milioane de participanți la data de 22 mai 2026.

Pe parcursul celor 18 ani de funcționare efectivă a sistemului (20 mai 2008 – 22 mai 2026), fondurile de pensii au încasat contribuții brute totale de 141,8 miliarde de lei și au efectuat plăți de cca. 7,2 miliarde de lei către aproximativ 335.000 de beneficiari, inclusiv moștenitori.

În acest an este încă în vigoare legislația actuală de plată, care prevede două opțiuni: fie încasarea întregii sume acumulate ca plata unică, fie eșalonarea acesteia ca plăți lunare egale, pe durata a cel mult 5 ani.

Noua lege prin care românii nu vor putea retrage decât 30% din bani într-o singură tranșă, iar restul lunar timp de 8 ani se va aplica din 5 ianuarie 2027.

Câștig net de aproape 18 miliarde de euro

Diferența dintre activele nete administrate (la care se adaugă plățile efectuate de fonduri) și contribuțiile brute încasate o reprezintă câștigul net obținut pentru participanți, în valoare totală de 93,4 miliarde de lei (17,8 miliarde de euro).

Randamentul mediu al tuturor fondurilor de Pilon 2 în cei 18 ani a fost de 8,6% pe an, semnificativ peste inflația medie de cca. 4,8% pe an din aceeași perioadă.

Unde sunt investiți banii

Circa 95% din banii din Pilonul 2 sunt investiți în România, făcând din fondurile de pensii private cei mai importanți investitori instituționali autohtoni.

Aproximativ două treimi din bani sunt investiți în titluri de stat și mai mult de un sfert sunt investiți în companiile listate la Bursa de la București, fondurile de pensii contribuind astfel atât la finanțarea sustenabilă pe termen lung a statului român, cât și la creșterea economică și crearea de locuri de muncă – cu păstrarea în același timp a unui profil de risc relativ redus.

Spre deosebire de alți investitori instituționali, fondurile de pensii private au un orizont de investiții mult mai lung, de ordinul deceniilor, ceea ce oferă stabilitate pieței chiar și în perioade de volatilitate ridicată.

Toți indicatorii relevanți ai sistemului de pensii private se află în prezent la niveluri record, consolidând încrederea participanților în acest mecanism de economisire pe termen lung, spune asociația.

Evoluții în Pilonul II după războiul din Orientul Mijlociu și criza politică internă

În ultimii ani, mai menționează APAPR, Pilonul 2 a traversat cu succes numeroase episoade de volatilitate care au afectat temporar piețele financiare și implicit indicatorii de profitabilitate ai fondurilor de pensii: pandemia din 2020, războiul din Ucraina și explozia globală a inflației în 2022, episoadele de incertitudine politică internă, etc.

De fiecare dată, după aceste scăderi temporare, fondurile de pensii private și-au reluat creșterea, cel mai recent exemplu de recuperare rapidă fiind furnizat în 2026 după episodul de volatilitate cauzat de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și situația politică și economică locală, susține APAPR.

În pofida acestor factori adverşi, fondurile de pensii private din Pilonul 2 au continuat să înregistreze rezultate investitionale pozitive în prima parte a anului 2026.

„De la începutul anului și până pe data de 22 mai 2026, fondurile din Pilonul 2 au înregistrat randamente între 7% și 10%, traduse printr-un câștig net pentru participanți de 18,1 miliarde de lei (3,5 miliarde de euro), doar în această primă parte a anului.”, a mai precizat asociația.