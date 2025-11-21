4 pași simpli care îți pot aduce un viitor financiar mai stabil

Pentru mulți dintre noi, munca înseamnă mai degrabă supraviețuire de la o lună la alta decât construcția unui viitor financiar solid.

Un sondaj realizat la solicitarea XTB România arată că aproape jumătate dintre români (45%) văd „a munci pentru bani” ca pe o formă de supraviețuire. Cu alte cuvinte, cei mai mulți dintre noi lucrăm pentru bani, dar foarte puțini reușim să facem ca banii să lucreze pentru noi.

Totuși, situația se poate schimba. Cu o strategie clară, disciplină și un partener financiar potrivit, oricine poate face pași concreți spre stabilitate financiară.

Fă ordine în bugetul tău lunar

Primul pas pentru a-ți pune banii la treabă este să înțelegi unde se duc.

Notează-ți toate cheltuielile și compară-le cu veniturile. Vei observa rapid cât de mult poți optimiza doar prin organizare.

Rezervă o parte fixă pentru nevoi de bază, una pentru economii și, oricât de mică ar fi, o parte pentru investiții.

Un român din trei (33%) spune că nu reușește să economisească deloc, arată sondajul XTB. Chiar și așa, o sumă mică pusă deoparte constant poate face o diferență importantă pe termen lung.

Începe cu pași mici: investițiile nu mai sunt doar pentru cei bogați

Unul dintre cele mai răspândite mituri este că investițiile se pot face doar cu sume mari.

Datele XTB arată că 4 din 10 români cred că e nevoie de peste 5.000 de lei ca să începi să investești. Realitatea este însă diferită: pe platforma XTB nu există o sumă minimă impusă.

Poți începe cu cât îți permiți în acest moment și poți crește pe parcurs, pe măsură ce capeți încredere și experiență.Prin investiții în Acțiuni sau ETF-uri internaționale, ai ocazia să creezi o sursă de venit pasiv și să îți protejezi economiile de efectele inflației.

Alege instrumente care îți pun banii în mișcare

Când vine vorba de bani, stagnarea este cel mai mare risc. Să ții economiile doar în cont curent sau la saltea înseamnă, de multe ori, să pierzi din puterea lor de cumpărare, mai ales într-un context cu inflație ridicată.

XTB oferă soluții prin care banii tăi nu rămân inactivi, chiar și atunci când nu tranzacționezi. Printr-un beneficiu de tip dobândă* pentru fondurile neinvestite, capitalul tău continuă să producă randament.

În plus, platforma oferă Planuri de Investiții automate, concepute pentru obiective pe termen lung, 0% comision pentru investițiile în Acțiuni și ETF-uri cu deținere (*pentru un rulaj lunar de până în 100.000 EUR, apoi 0,2%, minim 10 EUR; investițiile sunt riscante), precum și acces la mii de instrumente financiare din întreaga lume, reunite într-un singur loc.

Educația financiară: cheia oricărui plan reușit

Unul din factorii care îi țin pe români departe de investiții este lipsa de informații: 10% dintre români spun că lipsa informațiilor îi împiedică să investească, iar realitatea este că educația financiară rămâne bariera principală.

XTB investește constant în formarea utilizatorilor săi, oferind webinare gratuite, analize de piață și ghiduri în limba română, accesibile oricui.

Scopul nu este doar să investești, ci să înțelegi cum funcționează piețele, cum să gestionezi riscul și cum să iei decizii informate.

XTB – platforma unde banii chiar lucrează pentru tine

Cu o istorie de peste 20 de ani, XTB este una dintre cele mai mari platforme de investiții listate la bursă din Europa, cu peste 2 milioane de utilizatori activi la nivel global.

Compania a fost fondată în 2004 în Polonia și s-a extins treptat pe 13 piețe internaționale. Ceea ce o diferențiază este faptul că și-a dezvoltat întreaga infrastructură IT intern, fără soluții externe.

În România, XTB este înscrisă în registrele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și oferă suport local complet, în limba română.

Cu o aplicație sigură, transparentă și intuitivă, platforma le permite utilizatorilor să investească responsabil, pas cu pas.

Poate nu vei reuși să pui bani deoparte în fiecare lună, dar primul pas contează.

Indiferent cu ce sumă alegi să pornești, ceea ce contează este decizia de a nu lăsa banii să stea.

Avertisment cu privire la riscuri:

Orice opinii, cercetări, analize, preţuri sau alte informaţii oferite cu titlul de comentarii generale de piaţă nu reprezintă sfaturi de investiții. XTB nu este răspunzător pentru orice pierdere sau pagubă incluzând şi fără limitare la, orice pierdere sau câştig care poate lua naştere direct sau indirect din utilizarea sau bazarea pe astfel de informaţii. Vă aducem la cunoştinţă că informaţiile sau cercetările bazate pe date istorice nu garantează viitoare performanţe sau rezultate. *XTB este autorizată ca firmă de investiții și nu ca instituție bancară, motiv pentru care nu poate acorda dobândă clasică, așa cum este aceasta reglementată de BNR. În acest context, clienții vor primi un beneficiu tip dobândă, care funcționează în manieră similară cu dobânda reglementată de BNR. Ratele de dobândă actuale pot fi consultate aici: www.xtb.com/ro/dobanda. Investițiile sunt riscante.

Articol susținut de XTB