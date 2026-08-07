40 de granturi, sute de idei și o generație care are curajul să construiască. McDonald’s anunță câștigătorii celei de-a doua ediții Grant My Passion

Programul a ajuns la aproape 2.000 de liceeni din șapte județe și a oferit granturi în valoare totală de peste 350.000 de lei pentru 40 de tineri.

Un pianist admis la Conservatorul din Maastricht. Un tânăr care dezvoltă un marketplace dedicat comunității Minecraft. O platformă care îi învață pe adolescenți să recunoască manipularea și fake news-ul. Acestea sunt doar câteva dintre ideile care vor merge mai departe datorită celei de-a doua ediții Grant My Passion, programul dezvoltat de McDonald’s împreună cu Asociația The Social Incubator.

După succesul ediției pilot, Grant My Passion a crescut anul acesta într-un program național de finanțare, educație și mentorat, dedicat tinerilor cu vârste între 17 și 19 ani. Programul oferă 40 de granturi, în valoare totală de peste 350.000 de lei, pentru proiecte din cinci domenii: antreprenoriat, educație, talent, sustenabilitate și creare de conținut.

Printre proiectele câștigătoare se numără inițiative foarte diverse, de la muzică și antreprenoriat digital, până la educație media și proiecte cu impact social.

Ruben, admis la Conservatorium Maastricht din Olanda, își va folosi grantul pentru a-și continua studiile și pentru a participa la programe internaționale de pian. „Când am aflat că am câștigat, am sărit în sus de bucurie. Am fost foarte recunoscător, selectarea mi-a confirmat că munca și eforturile depuse până acum sunt apreciate și că există oameni și programe care susțin dezvoltarea tinerilor artiști.”

Cristina îmbină literatura, desenul și teatrul în benzi desenate, ilustrații inspirate din poezie și serii vizuale construite în jurul spectacolelor. Prin proiectul său, își propune să aducă literatura și cultura mai aproape de tineri. „M-am simțit extraordinar când am aflat că am câștigat. Eram cu o prietenă și tocmai îi povestisem că m-am înscris, când a sunat telefonul și am primit vestea.”

Pasionat de tehnologie încă din copilărie, Antonio dezvoltă un marketplace și servicii dedicate comunității Minecraft. „Totul a început cu un TikTok despre Grant My Passion. M-am gândit destul de mult dacă să mă înscriu sau nu și am realizat că ar fi un boost și un ajutor foarte mare pentru dezvoltarea pasiunii mele. Când am văzut emailul, am simțit un entuziasm atât de puternic, încât primele 10 minute au părut ireale.”

Cristian Nicholas, care a dezvoltat proiectul the Fake News Factory, îi învață pe adolescenți să recunoască manipularea online printr-o abordare practică. Cu sprijinul Grant My Passion, Cristian va organiza workshop-uri în licee și va dezvolta un modul avansat al platformei de verificare a informațiilor. „Când am aflat că am câștigat grantul, sincer, mi-a luat câteva minute ca să realizez ce s-a întâmplat. Proiectul a început dintr-o temă de școală și acum am resursele să îl duc mai departe.”

Dincolo de granturi: un ecosistem de dezvoltare pentru tineri

În ediția din acest an, Grant My Passion a pus un accent și mai mare pe componenta educațională.

Împreună cu Asociația The Social Incubator, programul a organizat 36 de sesiuni interactive și mini-workshop-uri în 36 de licee din Iași, Bacău, Suceava, Botoșani, Vrancea, Brăila și Constanța, ajungând la aproximativ 2.000 de elevi. Programul a fost completat de 5 webinarii naționale, dedicate tuturor tinerilor interesați să aplice.

Prin cele cinci categorii de granturi, programul a susținut proiecte din domenii diverse, oferindu-le tinerilor sprijinul necesar în drumul lor spre succes. Young Start Grant a fost dedicat tinerilor antreprenori aflați la început de drum, care vor să își transforme viziunea într-un plan de afaceri concret, Talent Grant a sprijinit dezvoltarea talentelor artistice, sportive sau vocaționale, în timp ce Education Grant a oferit sprijin pentru parcursul educațional, fie că este vorba de științe, arte, tehnologie sau alte arii de interes. Better World Grant a premiat inițiative cu impact pozitiv în comunitate, dedicate sustenabilității, voluntariatului, incluziunii și educației civice, iar Born to Create Grant, categoria introdusă în această ediție, a fost dedicată tinerilor creatori de conținut și celor care își propun să folosească mediul digital pentru a inspira.

În total, programul a atras 278 de aplicații, dintre care 254 au fost validate, fiind evaluate de un juriu format din 21 de specialiști.

Grant My Passion nu se încheie odată cu acordarea granturilor. În perioada următoare, cei 40 de câștigători vor participa la sesiuni de mentorat și dezvoltare, alături de specialiști și creatori de conținut, pentru a transforma ideile premiate în proiecte sustenabile.

Articol susținut de McDonald’s în România