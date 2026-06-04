400 milioane lei care au intrat în pământ: Rețeaua de termoficare din București a avut în 2024 pierderi de aproape 38%

Sistemul centralizat de termoficare din București a avut în 2024 pierderi reale de energie termică de 37,73%, adică 1,7 milioane megawați-oră/an, se arată într-un document publicat de Primăria Capitalei.

Două treimi din pierderile atât pe rețeaua principală, cât și pe cea secundară sunt cauzate de izolatia precară a conductelor vechi. Peste 60% dintre conductele principale au peste 25 de ani vechime.

În 2024, s-a pierdut agent termic în valoare de 300 de milioane de lei pe rețeaua principală și de peste 90 de milioane de lei, pe cea secundară.

În acel an, au avut loc 5.626 de avarii, în creștere față de 4.941 în 2023 și 4.412 în 2022.

„Pierderile reale de energie termică sunt cele rezultate din diferențele de fluxuri de energie termica intrată/ieșită în perioada 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2024 și au reprezentat 37,73% din energia termică intrată în contorul rețelelor de transport și distribuție”, se arată în bilanțul energetic publicat de Primăria Capitalei.

Bilanțul energetic va fi supus aprobării Consiliului General la următoarea ședință, pe 4 iunie.

1,3 milioane de megawați-oră, pierderile reale pe rețeaua principală

Potrivit documentului, pierderile tehnologice anuale de energie termica în rețeaua primară, în anul 2024 au fost de 20,02% din energia termică intrată în sistem, față de pierderea reală de 29,16%.

Rețeaua de transport a energiei termice – apă caldă și căldură – este formată din rețea principală de transport (conductele mari care aduc energia termică de la CET până în cartiere) și rețea secundară sau de distribuție care duc energia termică de la conductele mari și punctele termice până la blocuri.

„În anul 2024, energia termică totală intrată în rețeaua de transport a fost de 4.638.048 MWh, din care 3.155.565,93 MWh (68,04%) au fost livrați către punctele și modulele termice, iar 130.045,54 MWh (2,80%) către consumatorii racordați direct. Pierderile reale de energie termică în rețeaua de transport s-au ridicat la 1.352.436,66 MWh, reprezentand 29,16% din energia termica intrată în RT, în timp ce pierderile tehnologice au fost estimate la 778.741 MWh, reprezentând 20,02%”, se arată în document.

Cele mai mari pierderi, din cauza conductelor învechite

Din totalul pierderilor reale în rețeaua de transport, cea principală:

66,29% sunt pierderi prin transfer termic

33,71% sunt pierderi de apă fierbinte;

Pierderile pe rețeaua principală sunt cauzate de rețeaua veche de termoficare.

„Pierderile reale prin transfer termic sunt de 1,57 ori mai mari decat cele tehnologice. Acestea sunt generate de vechimea rețelei de transport (61,77% din conducte au peste 25 de ani vechime). Pierderile reale masice (n.r. de apă caldă) sunt de 2,21 ori mai mari decat cele tehnologice. Acestea sunt cauzate de problemele persistente de etanșeitate, precum și de numărul ridicat de lucrări de modernizare și de avarii (2.625) remediate în 2024”, se arată în document.

Apă caldă de 300 milioane lei, care se duce în pământ

Este normal ca sistemul să aibă pierderi tehnologice, fiecare sistem de termoficare având astfel de pierderi. Problema este cu diferența între pierderile reale și pierderile tehnologice, acelea fiind cauzate de fapt de starea precară a rețelei. Dacă rețeaua primară de transport ar fi modernizată, nu ar mai merge în pâmânt 530.855,47 MW.

„Presupunând că rețeaua de transport este adusă la un nivel optim de eficiență astfel încât pierderile reale devin egale cu pierderile tehnologice (ca urmare a realizării tuturor investițiilor necesare în rețeaua de transport), rezultă că diferența de 573.695,3 1 MWh (diferența actuală între pierderile reale și cele tehnologice tehnologice) ar fi disponibilă pentru a fi vândută consumatorilor finali în cantitate de 530.855,47 MWh”, se arată în document.

Astfel, primăria Capitalei, prin Compania Termoenergetica, cea care administrează rețeaua de termoficare, ar putea vinde către populație energie termică de aproape 300 milioane lei pe an, energie care acum merge în pământ.

Înlocuirea celor mai vechi conducte din rețeaua principală costă 819 milioane de euro

Ca să salveze anual acești bani, ar trebui înlocuite toate conductele de peste 25 ani vechime – 273 km de traseu, investiție estimată la 819 milioane de euro (4,16 miliarde lei).

În ceea ce privește rețeaua de distribuție, adică acele conductele mai mici care aduc agentul termic de la conductele mari la blocuri, aici pierderile reale au fost de 12,59%.

„În anul 2024, energia termica totală intrată în rețeaua de distribuție a fost de 3.155.565.93 MWh din care 2.758.243.00 MWh (87,4 1%) au fost vânduți consumatorilor finali. Pierderile reale de energie termică în rețeaua de distribuție s-au ridicat la 397.322.93 MWh, reprezentand 12,59% din energia termica intrată, în timp ce pierderile tehnologice au fost estimate la 222.589 MWh, reprezentand 7,47%”, se arată în document.

Din totalul pierderilor reale din rețeaua de distribuție, cea secundară:

73,68% sunt pierderi prin transfer termic;

26.32% sunt pierderi de apă caldă;

Dacă nu ar fi aceste pierderi, energie termică în valoare de circa 90 milioane de lei nu ar ajunge în pământ.

Ca rețeaua să funcționeze optim, este nevoie de înlocuirea a 288 km de traseu de conducte cu o vechime medie de peste 25 de ani, costul investiției fiind estimat 576 milioane de euro (2,9 miliarde lei). Investiția se estimează că va fi recuperată în 32 de ani.

Cât de veche este rețeaua de termoficare din București

Pentru rețeaua principală, cu o lungime de 924,09 km de conductă, lucrurile stau astfel:

17,49%din conducte sunt mai noi de 10 ani;

15.94% din conducte au între 10 și 20 de ani vechime;

4,79% din conducte au între 20 și 25 de ani vechime;

61,77% din conducte au peste 25 de ani vechime;

Pentru rețeaua de secundară/de distribuție, cu o lungime de 2.763 km de conductă, lucrurile stau astfel: