436 de dolari pe minut – Marea afacere a autismului, facturile șocante și familiile disperate

Când Carolina Lopez căuta tratament pentru fiul ei autist în vârstă de trei ani, a crezut că a găsit soluția. O companie i-a promis tratament imediat, fără nicio povară financiară.

Câteva luni mai târziu, s-a confruntat cu o factură care depășea 911.000 de dolari. Cazul ei, așa cum scrie Wall Street Journal, scoate la iveală o latură întunecată a industriei de tratament pentru autism, unde acuzațiile de prețuri excesive, servicii false și practici discutabile sunt în creștere.

Piața care a fost lansată odată cu diagnosticele

Tratamentul autismului, și în special analiza comportamentală aplicată erau până acum câțiva ani o specializare relativ minoră în domeniul îngrijirii pediatrice.

Cu toate acestea, creșterea numărului de diagnostice, extinderea acoperirii asigurărilor și intrarea în piață a unor noi furnizori au transformat industria din SUA într-o piață de miliarde de dolari.

Conform datelor citate de Wall Street Journal, cheltuielile pentru tratamentele pentru autism se numără acum printre categoriile de asistență medicală cu cea mai rapidă creștere din Statele Unite.

Pentru aproximativ 40 de angajatori mari care acoperă 3,5 milioane de asigurați, cheltuielile anuale pentru tratamentele pentru autism s-au dublat între 2021 și 2025, ajungând la 108 milioane de dolari.

Companiile de asigurări se confruntă cu o explozie a numărului de acuzații suspecte

Creșterea rapidă a pieței este însoțită de tot mai multe reclamații privind practicile abuzive.

Asiguratorul Aetna spune că numărul cazurilor în care furnizorii de tratamente pentru autism au găsit dovezi de fraudă sau facturare abuzivă a crescut cu 300% între 2024 și 2025 și se așteaptă să crească și mai mult în acest an.

Printre problemele identificate se numără documentația incompletă, facturarea dublă pentru aceleași ore de tratament și chiar declarații de prestare a serviciilor la adrese care nu există.

Unii furnizori percep sume care șochează chiar și auditorii experimentați ai companiilor de asigurări. Taxa pentru un singur copil a depășit 30.000 de dolari pe zi, notează WSJ, citat de Naftemporiki.

Tratament de 70 de minute, taxă de 30.500 USD

Cazul micuțului Ezekiel Lopez este tipic.

Conform datelor citate de Wall Street Journal, pe 18 august, un tehnician comportamental a lucrat cu copilul timp de 70 de minute în total, folosind puzzle-uri și jocuri educative.

Pentru ziua respectivă, compania a depus o cerere de despăgubire de 15.200 de dolari pentru tehnician și încă 15.300 de dolari pentru supervizorul său. În total, factura s-a ridicat la 30.500 de dolari, adică aproximativ 436 de dolari pe minut de tratament.

Compania de asigurări a plătit în cele din urmă aproximativ 15.000 de dolari pentru a soluționa această cerere.

Mama copilului susține, de asemenea, că au fost zile în care serviciile au fost taxate fără ca nimeni să se prezinte la tratament.

De la companiile de asigurări la familii

Problema nu se oprește la companiile de asigurări. Atunci când asigurătorii refuză să plătească taxele pe care le consideră excesive sau nejustificate, unii furnizori apelează direct la familii.

În cazul lui Lopez, când compania de asigurări a încetat să mai plătească pentru servicii, i-a trimis o factură de 911.400 de dolari, care a fost ulterior majorată la 916.000 de dolari.

Ea afirmă că nu a fost informată în mod adecvat că era vorba de un furnizor din afara rețelei și descrie experiența ca fiind profund traumatizantă.

„Știu că există părinți ca mine care au nevoie de ajutor și sunt disperați. Încerci să faci tot ce e mai bun pentru copilul tău, iar unii oameni profită de asta”, a declarat el pentru Wall Street Journal.

Supraveghere minimă, profituri uriașe

Modelul de afaceri este favorizat și de cadrul de reglementare american relativ lax.

În multe state americane, pornirea unei afaceri de terapie pentru autism necesită mult mai puține inspecții decât cele necesare pentru o creșă.

În același timp, majoritatea tratamentelor sunt oferite de tehnicieni comportamentali care, în multe cazuri, au doar diplomă de liceu și sunt plătiți cu aproximativ 20 de dolari pe oră.

În ciuda acestui fapt, taxele către companiile de asigurări și angajatori pot atinge niveluri extrem de ridicate.

Wall Street Journal notează că numărul tehnicienilor comportamentali înregistrați în SUA a crescut cu 457% între 2019 și 2025, ajungând la 535.000.

Autoritățile încep să reacționeze

Creșterea explozivă a cheltuielilor și acuzațiile de abuz au provocat deja reacții.

Statul Indiana intenționează să înghețe temporar înscrierile noilor furnizori de tratament pentru autism în programul Medicaid, în timp ce companiile de asigurări își intensifică controalele.

În același timp, marile companii și organizațiile de asigurări s-au adresat instanței, plângându-se de prețuri supraevaluate de milioane de dolari.

Întrebarea acum nu este doar cum să se asigure accesul la tratamentele necesare pentru copiii cu autism. Ci și cum să se prevină transformarea unui serviciu medical esențial într-un câmp de speculație în detrimentul familiilor care adesea nu au altă opțiune.