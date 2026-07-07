5 aplicații care îți fac vacanța mai ușoară, în newsletter-ul Good Tech de pe 8 iulie

Vacanțele vin cu o promisiune simplă și un obiectiv la care tânjesc de când mă știu: relaxarea. Numai că, în realitate, până ajungi să stai liniștit pe o plajă, pe o terasă sau pe un traseu de munte, ai de rezolvat o mulțime de lucruri. Cum ajungi de la aeroport în oraș? Cine a plătit nota de la restaurant? Ai împachetat tot ce îți trebuie? Și unde găsești o toaletă când ești într-un loc complet necunoscut?

De multe ori, telefonul este primul lucru la care apelăm când apare o astfel de problemă. Dar, dincolo de aplicațiile pe care aproape toată lumea le are deja instalate, există și unele mai puțin cunoscute care îți pot economisi timp, bani și destule bătăi de cap.

Pentru ediția de mâine, 8 iulie, a newsletterului Good Tech am ales cinci aplicații care rezolvă situații foarte concrete din timpul unei vacanțe. Nu sunt aplicații pe care le deschizi din obișnuință în fiecare zi, dar sunt genul de tool-uri pe care te bucuri că le-ai instalat înainte să pleci de acasă.

Dacă pleci în concediu în perioada următoare, merită să arunci o privire. Instalarea lor durează doar câteva minute, dar s-ar putea să te ajute să eviții situații neplăcute. Toate detaliile, în ediția de mâine a newsletter-ului Good Tech.