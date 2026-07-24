5 cărți care repovestesc Odiseea pentru cititorii de azi, în newsletter-ul HotBooks de duminică, 26 iulie

Discuțiile înfierbântate despre Odiseea lui Christopher Nolan, unul dintre cele mai așteptate filme ale anului, au readus în atenția publicului și epopeea lui Homer. Felul în care o poveste de acum 3000 de ani este revizitată colectiv, chiar stârnind pasiuni, ne poate reda încrederea în umanitate, într-o perioadă de redefinire radicală a granițelor ei.

În newsletter-ul HotBooks de duminică, 26 iulie, veți găsi 5 recomandări de cărți care pornesc de la Odiseea, însă pun reflectorul pe alte perspective decât cea a lui Ulise.

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Ce crede Penelopa despre întoarcerea soțului ei? Cine sunt cele 12 slujitoare ucise, peste care Homer trece atât de lejer? Cum sună autobiografia de zeiță a lui Circe? Avem și repovestiri spumoase, pline de aventuri și umor? Dar variante pentru copii și adolescenți?

Dacă sunteți cititori dornici de senzații tari, s-ar putea să vă tenteze să gustați direct textul lui Homer. Am comparat câteva traduceri în română ca să vă pot recomanda ediția potrivită, pe care o visam fidelă textului clasic, dar cu limbaj contemporan – nu chiar un unicorn, ci un echivalent al traducerii engleze a lui Emily Wilson, cea care a stat la baza filmului. Ce am găsit la noi: rigoare, poezie, spectaculos, localizare și umor involuntar.

„Traducerea nu poate fi un muzeu, dar nici un maidan”

Interviu cu Theodor Georgescu, profesor universitar

Apropo de traducerea textului lui Homer, dar și de semnificațiile Odiseei, am stat de vorbă cu un specialist în limbi clasice. L-am întrebat pe Theodor Georgescu, conferențiar doctor la Universitatea din București, care este magnetismul personajului Odiseu, dacă îl putem numi contemporanul nostru, ce e cu ,,legea lui Zeus” din film și ce traducere recomandă publicului din România.

,,Epopeile homerice au fost deja instrumentalizate politic în diverse etape ale modernității. Unii se zburlesc instantaneu când aud de asemenea interpretări, dorind să păstreze poemele exclusiv în diafane și rafinate interpretări estetice. Eu cred că e mai util un dialog și despre mesajul istoric al acestor opere literare.” – spune Theodor Georgescu.

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