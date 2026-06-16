5 mituri despre Pilonul III de pensii – Ce trebuie să știi despre pensia privată facultativă astăzi

Pensia privată facultativă (Pilonul III) este diferită de pensia privată obligatorie (Pilonul II). Aceasta este opțională, contribuțiile sunt stabilite de participant începând cu suma de 45 de lei (in cazul NN) și până la maxim 15% din venitul salarial brut, iar sumele acumulate

au rolul de a completa pensia publică, pensia privată obligatorieși celelalte surse de venit la vârsta pensionării.

Pilonul III este un instrument de economisire pe termen lung, reglementat și supravegheat, care le permite românilor să își construiască un venit suplimentar pentru perioada de după retragerea din activitate, în funcție de propriile obiective și posibilități financiare.

Fondurile de pensii facultative din România au înregistrat o creștere semnificativă a activelor în ultimii ani și au obținut, în medie, randamente peste inflație pe termen lung, conform datelor publice ale Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR)*.

Cele mai recente cifre privind Pilonul III arată că, în prezent, aproximativ 1 milion de români contribuie la fondurile de pensii facultative. În anul 2025 s-au atinscele mai bune rezultate din istoria de aproape 19 ani a sistemului: fondurile de pensii facultative înregistrând un randament investițional mediu de 19,6%, potrivit calculelor APAPR publicate în ianuarie 2026.

Creșterea activelor reflectă atât performanța investițională, cât și interesul tot mai mare pentru economisirea suplimentară. Potrivit datelor APAPR, în 2025, aproximativ 183.000 de români au început să contribuie la Pilonul III de pensii, un număr record, cu 37% mai mare decât în 2024. În același an, contribuțiile virate către fondurile de pensii facultative au totalizat aproximativ 940 de milioane de lei, cu 25% peste nivelul anului anterior.

De la lansarea sistemului, în 2007, s-au efectuat plăți în valoare de aproximativ 1,05 miliarde de lei către aproape 107.000 de beneficiari, conform calculelor APAPR bazate pe date publice. Doar în 2025, fondurile de pensii facultative au plătit aproape 272 de milioane de lei către peste 16.000 de români, o creștere semnificativă față de anul precedent.

Dar, în ciuda acestor evoluții, în jurul Pilonului III continuă să existe o serie de mituri.

Mitul 1: Pilonul III de pensii este doar pentru cei cu salarii mari

Realitatea este că Pilonul III este construit tocmai pentru flexibilitate. Poate contribui orice persoană cu venituri salariale sau asimilate acestora– angajați, freelanceri sau persoane cu activități independente. Contribuțiile pot începe de la aproximativ 45 de lei pe lună, in cazul NN.

Suma poate fi ajustată în timp sau contribuțiile pot fi întrerupte, în funcție de situația financiară. Important de știut este că, dacă o contribuție este întreruptă, aceasta poate fi reluată ulterior, fără penalități, ținând cont însă de comisioanele de administrare și de faptul că lipsa contribuțiilor afectează acumularea în timp.

Mitul 2: Banii din Pilonul III sunt blocați și nu mai am control asupra lor

Pilonul III este un instrument de economisire pe termen lung, dar acest lucru nu înseamnă lipsă de control. Participantul decide cât contribuie, în limitele admise, când contribuie și dacă își continuă sau nu contribuțiile. Nu există penalități pentru oprirea plăților, însă este important de reținut că întreruperea contribuțiilor reduce ritmul acumulării.

Pilonul III este conceput ca un instrument de acumulare pe termen lung, nu ca un depozit cu acces imediat. Scopul său este construirea treptată a unui capital care să poată fi utilizat odată cu pensionarea, pentru completarea veniturilor.

Începând cu aplicarea noii legi privind plata pensiilor private (Legea nr. 2/2026), după împlinirea vârstei de 60 de ani, participanții la Pilonul III au un cadru clar și predictibil privind modul în care își pot primi banii acumulați. Aceștia vor putea opta pentru plăți lunare programate, pensie viageră , pentru o plată unică parțială, în funcție de suma acumulată și de opțiunea personală.

Mitul 3: Randamentele pensiei facultative sunt mici și nesigure în România

Datele din ultimii ani arată că anumite fonduri de pensii facultative au obținut randamente peste inflație pe termen lung. De exemplu, unele fonduri au înregistrat randamente anualizate, de la lansare până în prezent, peste inflația medie anuală în aceeași perioadă, conform datelor publice ale ASF.

În plus, anul 2025 a adus cel mai bun randament investițional anual din istoria sistemului de pensii facultative: 19,6%, potrivit calculelor APAPR. Aceste rezultate reflectă o strategie de investiții pe termen lung, bazată pe un mix echilibrat de titluri de stat, obligațiuni și acțiuni, administrate de profesioniști și strict reglementate.

Pilonul III este un instrument de investiții pe termen lung. Randamentele pot varia de la un an la altul, însă, pe termen lung, datele arată că pensiile facultative au contribuit la creșterea reală a economiilor participanților.

Mitul 4: Nu merită să-mi fac pensie facultativă. Mai bine economisesc singur

Economisirea individuală este importantă, dar Pilonul III oferă avantaje mai greu de replicat pe cont propriu. Banii sunt investiți profesionist, în portofolii diversificate, supuse unor reguli stricte de prudență și supravegherii permanente a autorităților.

În plus, Pilonul III beneficiază de facilități fiscale, în limitele prevăzute de lege, atât pentru persoane fizice, cât și pentru angajatori. Practic, acesta combină disciplina economisirii cu investiția pe termen lung și un cadru fiscal favorabil.

Mitul 5: E prea târziu să mai încep

Niciodată nu este prea târziu. Fiecare contribuție contează, indiferent de momentul începerii. Chiar și perioadele mai scurte de economisire pot aduce un venit suplimentar la pensie, mai ales pentru cei care își doresc să își mențină un anumit nivel de trai după retragerea din activitate.

Tot mai mulți români aleg să contribuie la Pilonul III de la vârste mature, tocmai pentru a completa veniturile viitoare și pentru a avea mai mult control asupra modului în care vor trăi la pensie.

Informează-te corect și citește mai multe despre beneficiile Pilonului III și fondurile de pensii facultative NN.

*Performanțele trecute nu garantează rezultate viitoare.

Articol susținut de NN România



