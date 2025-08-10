5 recomandări de romane de aventură, pentru ultimele săptămâni din vară

HotNews a pregătit cinci recomandări de lectură pentru luna august, ultima lună de vară. Sunt cărți de aventură, unele inspirate din viața reală, altele din colecțiile clasice ai celor mai buni autori de SF.

Lectura de aventură oferă o doză diferită de adrenalină – spontană și captivantă. În ultimele săptămâni din lunile de vară, HotNews a făcut o listă cu cinci cărți perfecte pentru a evada din cotidian pentru cei care caută încă spiritul aventurii.

Maurice și Maralyn

,,O balenă, un naufragiu și o poveste de dragoste”

de Sophie Elmhirst

Apărută la editura ACT si Politon, cartea are la bază o poveste reală, care a fost publicată, în urmă cu cinci decenii, și sub forma autobiografică cu numele de „117 Days Adrift” („117 Zile în derivă”).

Este povestea a doi britanici, Maurice și Maralyn Bailey, care își scot locuința la vânzare și încep o nouă aventură. Pleacă cu barca spre celălalt capăt al lumii – din Anglia în Noua Zeelandă.

Când au ajuns în Pacific, barca lor este lovită de o balenă, iar cei doi naufragiază. Supraviețuiesc mai bine de 100 de zile în larg, până când sunt salvați.

Sophie Elmhirst, autoarea romanului, reface călătoria lor folosind jurnalele celor doi și interviuri. Cartea ei, tradusă în română de Alexandra Tabăra, a fost apreciată de critici și a fost premiată cu Nero Book Awards.

,,Viața ca un film”

de Valerie Perrin

„Viața ca un film” este un roman care nu te mai lasă să-ți iei ochii de pe rândurile care decodifică fiecare etapă din viața lui Agnes, personajul principal.

După ce soțul ei o părăsește, află o veste care schimbă complet narativul: mătușa ei, Colette, a murit. Doar că mătura ei fusese deja înmormântată cu trei ani în urmă.

Numită de ziarul Le Parisien „carte palpitantă, surprinzătoare și extrem de reușită”, în România poate fi găsită la editura Litera, tradusă în limba română de Andreea Năstase.

,,Lunatic”

de Robert Gabriel Stroe

„Lunatic” este primul roman de aventură al lui Robert Gabriel Stroe, publicat la Editura Letras. Personajul principal, William Dixon, un scriitor ajuns la o vârstă înaintată, începe să-și scrie memoriile după ce boala care începe să-i controleze viața, Alzheimer, îl face să uite din trecut.

Paginile se derulează rapid și alert, purtându-ne către viața sa din Londra victoriană, aflată în plină Revoluție Industrială. Acolo, personajul trece printr-o serie de provocări romantice și îndoieli spirituale, care îi modifică profund percepția asupra propriei realități.

,,Odiseea adriatică. Roman de aventuri marine”

de Mugur Ioniță

Publicată la editura Lebăda Neagră, „Odiseea Adriatică” este împletită cu adrenalină, mister și ironie și te poartă pe valurile mării Adriatice.

Doi frați din Timișoara închiriază un velier pentru prima lor ieșire pe mare, după ce unul dintre ei devine skipper. Scopul călătoriei? Căutarea libertății și, de ce nu, a sinelui.

Povestea, presărată cu un aer balcanic, autoironie, întâmplări surprinzătoare, polițiști corupți, maneliști locali și o muză, îți va da impresia unui serial de acțiune.

„Cu ecouri din Radu Tudoran, Hugo Pratt și Arturo Pérez-Reverte, asezonate din plin cu atmosfera filmelor lui Kusturica, romanul lui Mugur Ioniță se citește pe nerăsuflate, eventual cu un zâmbet atârnat de colțul gurii. Dacă adaug și stilul reținut, perfect pliat pe poveste, atunci avem tot ce i se cere unui roman bun”, descrie cartea Adrian G. Romila.

,,Pistolarul”

de Stephen King

Aventura poate face parte și din categoria Fantasy. Editura Nemira publică, în traducerea lui Mircea Pricăjan, colecția Armada, colecție din care face parte și „Pistolarul” lui Stephen King, prima carte din seria Turnul Întunecat.

„O lucrare impresionantă, de o amploare mitică, care s-ar putea dovedi cea mai mare realizare literară a lui Stephen King”, scrie The Atlanta Journal Constitution, iar rețeaua de librării din SUA, Barnes & Noble a numit cartea ,,Cea mai vizionară creație a lui King” .

Cartea este o aventură a ultimului Pistolar, Roland din Gilead, unul dintre cei mai enigmatici eroi ai lui Stephen King. El străbate o lume pustie și misterioasă în căutarea Omului în Negru. În traseul lui, întâlnește personaje ciudate și împrejurări bizare la care nu te-ai putea gândi, construite ca o reflecție distorsionată a realității noastre.