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500.000 de oameni nu au ieșit în Piața Victoriei pentru ca DIICOT să facă glumițe. Ce campanie publicitară, pe bani, se derulează acum la adresa României

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Procurorii au descins miercuri și au postat pe Facebook: „Astăzi suntem și la Casa de Pensii. Scuze că nu am anunțat înainte!”. Au atașat și un zâmbet. Parchetul antimafia dă semne că se plictisește. Ca să-l ia peste picior pe ministru Pîslaru, a intrat pe piața de stand-up comedy. 

  • La o zi după ce președintele Nicușor Dan a spus că el cotează activitatea Parchetelor între „mulțumit și foarte mulțumit”, DIICOT s-a descătușat și a fost „între glumeț și foarte glumeț”. 
  • În același timp, în țară se derulează una dintre cele mai inteligente campanii online plătite, de compromitere a încrederii în orice sistem din România.
  • Sunt vizate BNR, băncile și modernizarea societății prin intermediul Inteligenței Artificiale, toate „sistemele” fiind prezentate ca „jefuitori ai familiilor românești”. 
  • O jurnalistă a făcut și o plângere penală.

Procurorii DIICOT și-au însoțit o acțiune la Casa de Pensii cu o postare foarte amuzantă pe contul de Facebook. Este contul lor oficial de Facebook, cel indicat de site-ul DIICOT