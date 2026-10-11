7 greșeli pe care oamenii le fac înainte de pensionare și pe care apoi le regretă

Pe măsură ce tot mai mulți membri ai generației „baby boomers” și ai generației X se apropie de pensie, mulți se întreabă: Cât de pregătit sunt? De câți bani am nevoie ?

Important e să faci alegerile corecte acum.

Pentru a vă ajuta, iată o listă cu cele mai mari greșeli de planificare a pensionării. Aruncați o privire pentru a vedea dacă vreuna vă pare familiară.

Mutarea din capriciu sau rămânerea într-o casă prea mare

Atracția unor zone mai însorite și calde a fost mult timp „chemarea de sirenă” a multora care se apropie de pensionare. Așadar, v-ar plăcea să vă mutați la pensie în Grecia sau Portugalia?

Sfatul nostru: Testează apele și numără-ți banii înainte.

Prea mulți oameni au plecat către ceea ce credeau a fi o destinație de vis, doar pentru a descoperi că nu e la ce se așteptau. Ritmul vieții este prea lent, toată lumea se poartă cu tine ca și cu un străin, iar plimbările pe plajă pot deveni rapid obositoare. Cu mult înainte de data pensionării, petreceți o vacanță prelungită în destinația aleasă pentru a vă familiariza cu oamenii și stilul de viață.

Acest lucru este valabil mai ales dacă te gândești să te pensionezi în străinătate , unde noile limbi, legi și obiceiuri îi pot copleși chiar și cei mai dificili pensionari.

Alții, din cei care nu visează la Grecia, preferă să rămână în casa lor, deși facturile pe timpul iernii sunt foarte mari și abia și le permit. Nici nu vor să audă să se mute într-o casă mai mică, deși le-ar ușura mult bugetul.

Nu te lăsa păcălit de oferte prea frumoase ca să fie adevărate

Munca asiduă, planificarea atentă și multe decenii de muncă și acumulare de avere sunt cheile reducerii stresului pentru o pensie sigură . Nu există scurtături. Cu toate acestea, presa e plină de cazuri în care seniorii și-au dat agoniseala pe mâna unor escroci, rămânând fără bani.

Nu credeți în promisiuni și asigurări iluzorii, în garanția unor profituri spectaculoase într-un interval scurt de timp, fără riscuri; solicitări de transfer bancar sau de plată a unei taxe înainte de a putea primi un premiu; sau solicitări inutile de a furniza numere de cont bancar și de card sau alte informații financiare sensibile.

Amânarea economisirii pentru pensie

„Românii descoperă pensia la 45 de ani. Întârzierea însă îi costă dublu. E bineînțeles târziu, dar e mai bine decât nimic”, spune într-o discuție cu HotNews Mihail Ion, vicepreședintele pe retail al Raiffeisen Bank.

Presupunem că pui deoparte 300 de lei pe lună , obții ipotetic un randament mediu de 6% pe an. Diferenâa dintre cel care începe să economisească la 25 de ani și unul de 35 de ani e uriașă.

ersoana care începe la 25 de ani depune doar cu 36.000 de lei mai mult decât cea care începe la 35, dar termină cu aproape 300.000 de lei în plus. Asta este puterea dobânzii compuse și a timpului, nu a unei investiții miraculoase.

Răspunsul corect la întrebarea: „La ce vârstă ar trebui să încep să economisesc pentru pensie?” este: „Ieri. Iar dacă n-ai făcut-o ieri, începe astăzi!”

Pentru pensie, cel mai valoros activ pe care îl ai la 25 de ani nu este salariul. Este timpul. La 45 sau 55 de ani poți recupera o parte din timpul pierdut punând deoparte sume mai mari. Dar timpul nu-l mai poți cumpăra.

Pune-ți copiii pe primul loc, dar ai grijă și de tine

Sigur, îți dorești ca ai tăi copii să aibă tot ce e mai bun – cea mai bună educație, cea mai bună nuntă, tot ce e mai bun. Și, dacă îți permiți, deschide-ți portofelul. Dar plata facturii pentru meditații private și nunți fastuoase în detrimentul economiilor tale pentru pensie s-ar putea întoarce împotriva ta.

După cum remarcă experții financiari, nu ar trebui să luați din banii strânși pentru pensie.

Nimeni nu plănuiește să dea faliment la pensie , dar acest lucru se poate întâmpla din mai multe motive. Unul dintre cele mai importante motive, desigur, este faptul că nu ai economisit suficient de la început. Dacă nu ești prudent acum, s-ar putea să ajungi tu să fii cel care se mută în casă cu familia copilului tău mai târziu.

Evitarea pieței bursiere? Nu neapărat

A evita cumpărarea de acțiuni pentru că par prea riscante este de înțeles, deși poate fi o greșeală. Ca să nu stai toată ziua cu ochii pe cotații, dă-ți o parte din bani pe mâna unor profesioniști- fonduri de investiții de pildă. Mai ales dacă ești reticent în a-ți asuma riscuri. Din punct de vedere istoric, piața are multe suișuri și coborâșuri, dar din 1926, acțiunile au avut un randament mediu de aproximativ 10% pe an. Vezi aici Cum știu cât risc îmi permit și cât pot suporta emoțional atunci când piața scade?

Nu ignora banii necesari pentru îngrijirea pe termen lung

Cu toții vrem să credem că vom rămâne sănătoși și în formă bună, atât mental, cât și fizic, chiar și după pensionare. O dietă bună, multă mișcare și controale medicale regulate ajută. Dar chiar și cei mai rezistenți pensionari se pot îmbolnăvi. Chiar și fără o boală gravă, timpul își va pune inevitabil amprenta asupra minții și corpului pe măsură ce atingeți 70, 80 și 90 de ani

Când va sosi ziua în care tu sau o persoană dragă veți avea nevoie de îngrijire pe termen lung , fiți pregătiți pentru un șoc. Locurile în cămine de seniori sunt scumpe, infrastructura medicală nu e în cea mai bună formă, iar banii se duc îngrozitor de repede pe asistență medicală și de îngrijire.

Din câte știu, deocamdată nu există în România o asigurare de îngrijire pe termen lung, cum sunt în Vest. Dar poate vor apărea și la noi când piața o va cere.

Vezi cum îți vei ocupa timpul liber

Odată ce părăsești definitiv locul de muncă, dintr-o dată ai mult timp de umplut. Te-ai gândit cu adevărat cum vei evita plictiseala la pensionare?

Este esențial să-ți planifici timpul liber la fel de temeinic cum îți planifici finanțele. Ce-ar fi să ai un loc de muncă cu jumătate de normă sau o activitate secundară – pur și simplu să faci ceva ce-ți place? Mie mi-ar plăcea să lucrez cu jumătate de normă într-un parc de distracții de pildă. Nimeni nu e nefericit acolo. Toată lumea zâmbește și se simte bine.

Ai putea, de asemenea, să accepți un job independent, cum ar fi să conduci pentru Uber, să faci pet care, să-ți folosești talentele ca tutore de la distanță sau să-ți vinzi obiectele de artizanat și artă pe site-uri precum Etsy. Există tot felul de locuri de muncă part-time și sezoniere pentru pensionari , ca să nu mai vorbim de o varietate de activități secundare .