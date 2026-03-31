70 de milioane de lei, dispăruți în plină zi: cum funcționează economia invizibilă a cash-ului din România

La un ghișeu de schimb valutar din București, cursul era cu câțiva bani mai bun decât în altă parte. Nimic care să atragă atenția. Oamenii intrau, schimbau bani și plecau mai mulțumiți decât dacă ar fi mers la bancă. Doar că, timp de câteva luni, fiecare bancnotă schimbată acolo a fost parte dintr-o activitate ilegală.

Inspectorii antifraudă au confiscat săptămâna aceasta aproape 70 de milioane de lei — echivalentul a peste 13,5 milioane de euro — de la o firmă din București care opera nouă case de schimb valutar după ce îi fusese retrasă autorizația de funcționare.

Aur confiscat de ANAF. Foto: ANAF

Firma și-a pierdut autorizația în februarie 2025, din cauza unor datorii fiscale restante și a unor probleme juridice ale administratorului. Cu toate acestea, toate cele nouă puncte de lucru au continuat să funcționeze normal, iar clienții nu aveau cum să știe că schimbă bani într-un loc care opera ilegal. HotNews a solicitat ANAF identificarea societății dar nu a primit răspuns până la ora publicării articolului

Cum a fost posibil

Retragerea autorizației nu înseamnă închiderea automată a ghișeelor. Fără un control fizic la fața locului, o casă de schimb poate continua să opereze aparent normal — același spațiu, aceleași afișaje cu cursuri valutare, același personal. ANAF a intervenit abia după ce a monitorizat activitatea societății și a constatat că tranzacțiile continuau.

În momentul controlului, inspectorii au ridicat tot disponibilul în lei și valută găsit în cele nouă puncte de lucru.

Ce înseamnă asta pentru tine

Dacă ai schimbat bani la una dintre aceste case în perioada februarie-martie 2026, tranzacția ta nu era acoperită de nicio protecție legală. O casă de schimb autorizată e înregistrată la BNR și trebuie să respecte reguli stricte privind cursul afișat, chitanțele și protecția clientului. Una care operează fără autorizație nu oferă niciuna dintre aceste garanții — și nu ai cui să te adresezi dacă ceva mergea prost.

Înainte să schimbi bani, poți verifica în câteva secunde dacă o societate este autorizată, pe site-ul BNR, la secțiunea instituții de plată și schimb valutar.

Și o casă de amanet, în același val de controale

Într-o acțiune separată, inspectorii au confiscat 21,95 kg de aur — în valoare de peste 8,5 milioane de lei — și încă 1,37 milioane de lei proveniți din vânzarea unor lingouri, de la o casă de amanet din București. Motivul: societatea nu ținea evidența corectă a tranzacțiilor și a stocurilor și nu respecta reglementările privind comercializarea metalelor prețioase. A primit și o amendă de 10.000 de lei.

ANAF anunță că va continua controalele în domeniile cu risc fiscal ridicat: schimb valutar, comerț cu metale prețioase și activități de amanet.