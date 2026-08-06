Cum au ajuns un călugăr catolic vietnamez, un influencer britanic sau o profesoară universitară din SUA să vină la București ca să învețe limba română

„Bună, mă numesc Reuben, sunt din Anglia și am o iubire pentru România”, spune, într-o română fluentă, Reuben Constantine, un student al Universității Oxford. Acesta, alături de alți 70 străini, se află de două săptămâni la București pentru un curs intensiv de limba română. De ce? Aflați din ediția de vineri, 7 august, a newsletter-ului „Partea Bună”.

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Aceștia urmează cursurile intensive de limba română și civilizație românească organizate, până pe 9 august, la Facultatea de Litere a Universității din București. Printre ei, un călugăr catolic vietnamez, o profesoară universitară de filosofie care scrie despre Brâncuși la New York, copii ai românilor plecați de multă vreme în străinătate, dar și șefa unui departament al Universității din Haifa, Israel.

Unii dintre participanți, spune profesorul Ionuț Geană, directorul programului, sunt parte a unor parteneriate universitare, alții se înscriu individual și plătesc taxa de 800 de euro, la care se adaugă cheltuielile de cazare.

Reuben Constantine are 24 de ani, vorbește 11 limbi, între care greaca, franceza, italiana și spaniola, și este influencer. Pagina sa de Instagram are peste 123.000 de urmăritori, care îi apreciază videoclipurile despre asemănări și deosebiri dintre limbi și despre diferite curiozități din cultura țărilor pe care le vizitează. Iubește limba română pe care a descoperit-o cu ajutorul prietenilor săi români de la Oxford și pe care o vorbește fluent la doi ani de când a început să o studieze. „Oricine studiază la Oxford poate participa gratuit la cursuri de limba română. Iar profesoara m-a sprijinit foarte mult, a fost foarte frumos”, descrie el începuturile învățării.

Pentru el franceza, pe care a studiat-o la Universitate alături de greacă, a fost calea spre limbile romanice. „Limba română este o limbă subestimată. Toată lumea zice că limba franceză e atât de frumoasă, că limba italiană e romantică. Dar mie îmi place la nebunie cum sună limba română. Sunetele ei sunt atât de frumoase, de exemplu sunetul oa”, spune Reuben, care are un mesaj pentru români „Să fiți mândri de cultura voastră, de moștenirea voastră și lingvistică, și culturală, și gastronomică”.

Alături de el, îl întâlnim pe Caspar, student la Universitatea Cambridge.

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