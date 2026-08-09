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8% dintre români își iau știrile de pe chatboturile AI. Poate părea puțin, dar e enorm

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Cel mai recent raport Reuters arată că deja 8% dintre români folosesc chatboturile AI ca sursă pentru știri. Procentul crește la 15% când vorbim de tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani. Poate părea puțin, dar dacă ne uităm la context, e enorm. 

ChatGPT a devenit public abia la finalul lui 2022. În trei ani, aproape unul din zece români spune că își ia știrile de la chatboturi. Iar la tineri procentul este aproape unul din șase. 

Nu se întâmplă doar în România. Cel mai recent raport Digital News Report al Reuters Institute arată că folosirea chatboturilor AI pentru știri este în creștere la nivel global. 