Intervenție de urgență a pompierilor. Miros de gaze într-un bloc. Zeci de oameni din Mioveni evacuați

Zece echipaje de pompieri intervin, joi după-amiază, după ce s-a semnalat miros de gaz în patru scări ale unui bloc de locuinţe din oraşul Mioveni, județul Argeș. Din clădire au fost evacuate aproximativ 80 de persoane. Totodată, au fost evacuaţi elevii şi angajaţii unei unităţi de învăţământ din apropiere, conform News.ro.

Pompierii intervin în oraşul Mioveni după ce a fost semnalat miros de gaz pe patru scări ale unui bloc, potrivit ISU Argeș. Au fost trimise două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de descarcerare, un echipaj CBRN şi o ambulanţă SMURD de prim ajutor calificat.

Acolo sunt prezente şi echipe ale distribuitorului de gaz, care verifică situaţia.

„În acest moment, la faţa locului sunt 10 echipaje de pompieri, care efectuează măsurători ale concentraţiei de gaz în atmosferă, concomitent cu ventilarea spaţiilor. Preventiv, pompierii au evacuat aproximativ 80 de persoane din mai multe scări ale blocurilor. Mai mult decât atât, tot preventiv, având în vedere apropierea de zona respectivă a unei unităţi de învăţământ, s-a dispus măsura ca întreg personalul şi elevii acesteia să fie evacuaţi”, a transmis ISU, conform News.ro.

Potrivit sursei citate, „în zonele unde au fost identificate concentraţii de gaz în atmosferă, echipajele distribuitorului de gaz au acţionat pentru oprirea gazelor”.