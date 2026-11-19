Pornită în 2017, dintr-o nevoie concretă a unei săli de fitness, Gym Management App a evoluat într-o platformă software românească dedicată administrării cluburilor sportive. Nouă ani mai târziu, GMA numără 327 de conturi în platformă și 25 de aplicații mobile personalizate pentru cluburi sportive. Evoluția reflectă nouă ani de dezvoltare, în care produsul s-a adaptat cerințelor unei industrii aflate în continuă schimbare.

Totul a început cu o întrebare simplă

În 2017, un client din industria fitness căuta un calculator pentru un sistem de control acces. Discuția a deschis însă o oportunitate mai mare: dezvoltarea unei soluții software care să ajute proprietarii sălilor de fitness să își administreze mai eficient activitatea.

La acea vreme, Csaba Zsigmond lucra ca programator într-o companie de software din Târgu Mureș. Experiența în dezvoltare și contactul direct cu nevoile clientului au contribuit la conturarea ideii unei platforme care să poată fi utilizată de mai multe săli de fitness.

Pe 12 noiembrie 2017 a fost lansată prima versiune Gym Management App.

Ceea ce a început ca un proiect antreprenorial dezvoltat în paralel cu activitatea profesională a devenit, în timp, un produs software specializat, construit și îmbunătățit continuu în România.

Principiul de la care a pornit proiectul a rămas neschimbat: tehnologia trebuie să simplifice activitatea proprietarilor de săli, nu să adauge noi sarcini administrative.

De la evidența abonamentelor la administrarea unei întregi afaceri

Administrarea unei săli de fitness presupune mult mai mult decât vânzarea abonamentelor.

Un administrator trebuie să știe câți membri au abonamente valabile, ce plăți au fost efectuate, cine poate intra în sală și cum evoluează activitatea afacerii.

În lipsa unui sistem integrat, aceste informații ajung frecvent să fie gestionate în mai multe aplicații, fișiere Excel sau documente pe hârtie.

Gym Management App a fost dezvoltată pentru a centraliza aceste procese, oferind operatorilor o imagine de ansamblu asupra activității.

De-a lungul anilor, platforma a evoluat de la funcționalități de bază pentru evidența membrilor și abonamentelor la un sistem care acoperă încasările, facturarea, programările, raportarea și comunicarea cu membrii.

GMA este utilizată în diferite tipuri de afaceri sportive, de la săli de fitness tradiționale până la studiouri de pilates, școli de dans și cluburi de arte marțiale.

Fiecare categorie are propriile particularități. În timp ce o sală de fitness poate prioritiza administrarea abonamentelor și monitorizarea accesului, un studio de pilates pune accent pe organizarea claselor, disponibilitatea locurilor și gestionarea rezervărilor.

Această diversitate a influențat dezvoltarea platformei și modul în care funcționalitățile pot fi configurate în funcție de activitatea fiecărui operator.

sursa foto: Gym Management App

Nouă ani de dezvoltare: 327 de conturi și 25 de aplicații mobile personalizate

La aniversarea din 12 noiembrie 2026, Gym Management App a ajuns la 327 de conturi în platformă.

În aceeași perioadă, numărul aplicațiilor mobile personalizate dezvoltate pentru cluburi sportive a ajuns la 25.

Aceste aplicații sunt realizate sub identitatea vizuală a fiecărui club și oferă membrilor acces la servicii digitale precum consultarea abonamentelor, efectuarea plăților, rezervarea claselor sau utilizarea codurilor QR pentru check-in, în funcție de configurația aleasă.

Pentru operatori, o aplicație mobilă personalizată reprezintă o extensie a propriului brand și un canal direct de comunicare cu membrii.

În spatele evoluției GMA se află mii de ore de programare, testare și integrare cu diferite servicii și echipamente.

Dezvoltarea unui produs software utilizat în activitatea zilnică a unor afaceri presupune și întreținere continuă, actualizări de securitate, adaptarea la schimbările legislative și asigurarea compatibilității cu noile tehnologii.

Controlul accesului: de la verificarea la recepție la automatizare

Una dintre direcțiile importante de dezvoltare ale Gym Management App este automatizarea accesului în sălile de fitness.

Într-un sistem tradițional, personalul de la recepție verifică abonamentul fiecărui membru înainte de a permite intrarea în sală. În intervalele aglomerate, această operațiune poate genera timpi de așteptare și poate solicita resurse suplimentare.

Prin integrarea cu cititoare de coduri QR, carduri RFID, turnicheți și sisteme de acces la uși, GMA poate verifica automat dreptul de intrare, în funcție de abonamentul deținut și de regulile stabilite de administrator.

Accesările sunt înregistrate în platformă, oferind informații despre frecvența vizitelor și utilizarea facilităților.

Automatizarea permite inclusiv implementarea unor modele de funcționare cu program extins sau acces 24/7, acolo unde infrastructura și măsurile de siguranță permit acest lucru.

Pentru operatori, principalul avantaj este reducerea dependenței de verificările manuale și posibilitatea administrării accesului fără intervenția permanentă a personalului de la recepție.

Este și una dintre legăturile directe cu începuturile proiectului: discuția despre un sistem de control acces din 2017 a devenit punctul de plecare pentru o platformă care integrează astăzi software și echipamente hardware.

Un software dezvoltat pentru particularitățile pieței românești

Industria fitness are la dispoziție numeroase soluții software internaționale. Totuși, operatorii din România trebuie să respecte și cerințe fiscale și administrative specifice pieței locale.

Integrarea cu sistemul național RO e-Factura, compatibilitatea cu echipamente fiscale și utilizarea serviciilor locale de plată sunt câteva dintre aspectele care pot influența alegerea unei platforme de administrare.

Gym Management App a inclus treptat aceste cerințe în dezvoltarea produsului.

Platforma permite emiterea și transmiterea facturilor electronice, integrarea cu anumite modele de case de marcat și gestionarea plăților digitale.

Un alt element relevant pentru piața locală îl reprezintă integrările cu rețelele de beneficii sportive, precum ESX și Wellhub, cunoscut anterior sub numele 7card.

Acestea permit verificarea accesului membrilor eligibili, în funcție de regulile și serviciile disponibile.

Pentru operatorii care colaborează cu astfel de rețele, integrarea poate simplifica activitatea de la recepție și reduce necesitatea utilizării unor sisteme separate.

Dezvoltarea în România permite, totodată, adaptarea produsului la modificările legislative și la cerințele specifice ale operatorilor locali.

Cum se schișmbă relația dintre cluburile sportive și membrii lor

Transformarea digitală a industriei fitness nu privește doar activitatea administratorilor, ci și modul în care membrii interacționează cu sălile și studiourile sportive.

Tot mai multe operațiuni care necesitau anterior o vizită la recepție pot fi realizate online.

Prin intermediul aplicațiilor mobile și al portalurilor dedicate, membrii pot accesa serviciile puse la dispoziție de clubul lor, fără să depindă de programul personalului pentru fiecare solicitare.

Pentru operatori, acest model poate reduce volumul activităților repetitive și poate facilita comunicarea informațiilor importante, precum modificările de program sau notificările privind abonamentele.

În același timp, o experiență digitală personalizată contribuie la consolidarea identității clubului și la menținerea unei relații directe cu membrii săi.

Această direcție a devenit o componentă importantă a dezvoltării GMA, pe măsură ce așteptările utilizatorilor s-au schimbat.

Următoarea etapă pentru Gym Management App

La nouă ani de la lansare, Gym Management App continuă să fie dezvoltată pentru o industrie în care tehnologia joacă un rol tot mai important.

Prioritățile rămân simplificarea proceselor administrative, îmbunătățirea experienței utilizatorilor și dezvoltarea funcționalităților care răspund unor nevoi concrete ale operatorilor.

Pentru echipa din spatele platformei, provocarea este de a păstra un echilibru între extinderea produsului și simplitatea utilizării sale.

De la o nevoie identificată într-o sală de fitness, în 2017, la un produs utilizat de sute de operatori din domeniul sportiv, evoluția GMA arată cum o problemă practică poate sta la baza dezvoltării unei soluții tehnologice românești.

După nouă ani, obiectivul rămâne același: să ofere proprietarilor și administratorilor de cluburi sportive instrumentele necesare pentru a petrece mai puțin timp cu operațiunile repetitive și mai mult timp cu dezvoltarea afacerilor lor.

Despre Gym Management App

Gym Management App (GMA) este o platformă software românească lansată la 12 noiembrie 2017, dezvoltată de Soft Management Explode SRL, companie din Reghin, județul Mureș.

Platforma este destinată administrării sălilor de fitness, studiourilor de pilates, școlilor de dans, cluburilor de arte marțiale și altor afaceri sportive.

Mai multe informații: https://www.gym-management-app.com

Articol susținut de Gym Management App