9 lucruri spuse de Ryan Reynolds în vizita din România și care au rămas cu mine

Ryan Reynolds a venit în România în cadrul evenimentului IMPACT SEE, prezentat de Mastercard, și, dincolo de glumițe simpatice, culisele filmelor cu Deadpool și povești de la Hollywood, a lăsat câteva idei surprinzător de serioase despre muncă, business, familie și despre felul în care și-a construit viața.

O să fiu sinceră și-o să recunosc: nu știam foarte multe despre actorul din spatele zâmbetului fermecător. Pentru că, un lucru e sigur, nediscutabil: e un bărbat frumos, celebru, cu o familie care pare decupată din basme. Și, pe deasupra tuturor acestor lucruri, mai are și o serie de business-uri de care se ocupă cu mult fler. Mi-a plăcut mult cum a vorbit, cu un firesc care frizează banalul, dar într-un mod confortabil și, neașteptat pentru mine, inspirațional.

Ryan Reynolds este cel mai mic dintre cei 4 frați ai unei familii din Vancouver: „Când ești mezinul dintre patru băieți, pentru ei nu ești doar încă un frate. Ești doar o țintă în mișcare.”

Ryan Reynolds în dialog cu Andreea Esca (Foto Courtesy of Impact)

1. Umorul – de la mecanism de apărare, la cea mai exploatată calitate a sa

Umorul a apărut în viața lui ca un mecanism de apărare. Deloc întâmplător. Doar că, ulterior, și-a rafinat acest umor, l-a studiat și l-a pus în poveștile pe care le creează.

– Cred că eram… un copil speriat. Tatăl meu era un om foarte intimidant. Mi-am petrecut o mare parte din copilărie încercând să-i gestionez emoțiile și cred că asta mi-a lăsat multe calități pe care le folosesc și astăzi, mai ales faptul că anticipez lucrurile.

Cred că asta înseamnă să-mi imaginez o încăpere înainte să intru în ea. Îmi imaginez ce pericole ar putea exista acolo. Îmi imaginez ce comori s-ar putea afla acolo. Îmi imaginez zece sau cincisprezece povești diferite despre încăperea aceea înainte măcar să intru în ea. Poate că niciuna dintre ele nu se adeverește. Poate că una dintre ele se adeverește.

Umorul, a fost da, un mecanism de apărare, în toate formele posibile. Dacă ai vedea cum sunt eu acasă cu copiii mei, ca și cum ai fi o muscă pe perete pentru o zi, ai vedea că tata poate fi un mare caraghios, foarte imaginativ și inventiv. Dar, în cea mai mare parte a timpului, sunt destul de serios. Nu spun glume sau chestii de genul ăsta. Îmi iubesc profund copiii. Și, până la urmă, asta e cam tot ce avem. Știu că nu voi ajunge niciodată să văd finalul poveștii lor. În lumea asta, tot ce am cu adevărat este posibilitatea de a le crea amintiri acum. Așa că, de obicei, e mai puțin despre a face spectacol și mai mult despre a fi prezent în momentul respectiv.

Apoi, cu ajutorul umorului studiat a început să-i privească altfel pe Buster Keaton, Harold Lloyd și Charlie Chaplin și încet, încet a început să obțină job-uri. „Îmi plăceau clovnii. Îmi plăceau oamenii care făceau genul ăsta de meserie, de clovn.”

2. Limitele nu sunt decât avantaje pentru creativitate

Și, dacă tot am ajuns la filme, unul dintre cele mai interesante exemple este chiar Deadpool. Filmul a fost făcut cu un buget de aproximativ 56 de milioane de dolari – adică foarte puțin pentru un film Marvel. Însă tocmai lipsa banilor i-a obligat să găsească alte soluții. Mai puține explozii spectaculoase. Mai multă atenție pentru personaje, replici și poveste.

Reynolds spune că atunci când resursele sunt limitate, începi să gândești „asimetric”: cauți idei pe care banii nu le pot cumpăra.

3. Oamenii de succes nu au niciun plan

Una dintre cele mai mari iluzii este să privim succesul cuiva ca pe rezultatul unui plan pus la punct de la început. În cazul lui Ryan Reynolds, lucrurile au fost mult mai puțin spectaculoase: a muncit în restaurante, a condus un stivuitor într-un magazin alimentar, a făcut improvizație și sketch-uri și încerca, pur și simplu, să-și găsească un loc de muncă.

Nu a visat niciodată să devină celebru. Succesul, spune el, a venit lent, ca o acumulare de experiențe și oportunități. șI da, uneori nu trebuie să știi unde vei ajunge. Trebuie doar să faci (foarte) bine următorul lucru.

Ryan Reynolds în dialog cu Andreea Esca (Foto Courtesy of Impact)

4. Marketing, sau un produs bun cu mai multă poveste

Reynolds vorbește despre business pornind de la experiența sa cu brandurile pe care le-a construit. Și, sigur, poți aduce primul client, poți investi în promovare, poți atrage atenția. Dar apoi produsul trebuie să se vândă singur.

Pentru el, marketingul nu poate compensa la nesfârșit un produs slab. Fie că este vorba despre o băutură, un film sau un serviciu, ceea ce construiești trebuie să aibă suficientă valoare încât oamenii să vrea să revină.

„Partea din mine care conduce afaceri astăzi este, cred, empatia. Am fost un copil empatic. Chiar puteam să simt, adică simțeam foarte mult. Îi simțeam pe ceilalți. Și de obicei încercam să fac lucrurile puțin mai confortabile pentru ceilalți. Iar făcând asta, te pui în pielea altor oameni. Te gândești constant: mă întreb ce simte persoana respectivă, având în vedere că experiențele ei au fost X, Y și Z. Și asta e o unealtă utilă în marketing. E o unealtă utilă în atât de multe industrii în care am norocul să activez.”

5. A fi dispus să faci greșeli face parte din procesul de învățare

Una dintre ideile repetate de Ryan Reynolds este că perfecționismul poate deveni o capcană: „Trebuie să-ți fie teamă să fii slab la ceva pentru a deveni bun la acel lucru”. Iar copiilor săi încearcă să le transmită aceeași idee: să facă greșeli și să învețe din ele. Pentru că greșelile nu sunt opusul succesului. Pot fi materia primă din care construiești următoarea versiune a ta.

„Uite, de exemplu, Deadpool, personajul este, într-un fel, eu. Sigur, o versiune hiper-personificată a cine sunt eu când mă simt nesigur. Umorul lui e un mecanism de adaptare la rușine. Deci el simte rușine. Primul film Deadpool a fost despre rușine. Al doilea a fost despre familie, pentru că aveam deja o familie. Iar al treilea Deadpool a fost despre salvare. Ceea ce cred că e unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le poate trăi cineva în orice fel și formă. Și cu siguranță cel mai frumos lucru în povestire. Pur și simplu îl ador. Ador să joc personajul. E cea mai bună slujbă din lume.”

6. Implicarea emoțională face un brand mai rezilient

Când se uită la un business sau la un brand, Reynolds spune că primul lucru pe care îl caută nu este produsul, povestea financiară sau cifrele.

Este sentimentul. Emoția. Poate acel brand să provoace ceva? Poate crea o conexiune? Poate face oamenii să simtă că le pasă? În opinia lui, investiția emoțională este cea care construiește loialitate și reziliență în jurul unui brand.

„Eu mă uit la investiția emoțională, nu la cea financiară. Dacă poți crea investiție emoțională pentru un brand, acel brand are acum un șanț de apărare în jurul lui. Și acel brand e rezistent. Pentru că fiecare brand va trece prin suișuri și coborâșuri și tot felul de chestii. Oamenii sunt branduri în zilele astea, ceea ce e un lucru ciudat dacă stai să te gândești. Dar și ei au suișuri și coborâșuri. Deci trebuie să ai investiția emoțională în jurul a ceva care să-i permită să fie rezistent.” a spus Reynolds.

Deschid aici o paranteză, pentru că, deși a fost un interviu scurt, a conținut câteva momente foarte emoționante, iar unul dintre ele a fost cel în care Andreea Esca l-a întrebat „Care a fost, de exemplu, cea mai scumpă greșeală pe care a făcut-o?”. A glumit, spunând că ai lui copii au fost cea mai scumpă greșeală, dar adăugând imediat că sunt și cel mai bun lucru care i s-a întâmplat vreodată.

7. Înconjoară-te de oameni care îți pot spune că greșești

Reynolds spune că încearcă să creeze în jurul său un mediu în care oamenii se simt confortabil să-l contrazică. Când vine cu o idee în agenția lui, Maximum Effort, o introduce chiar ca pe o versiune proastă și îi invită pe ceilalți să o conteste.

De ce? Pentru că, în opinia lui, cele mai bune idei sunt colaborative, iar un lider înconjurat exclusiv de oameni care spun „da” riscă să piardă exact lucrurile de care are nevoie pentru a lua decizii mai bune.

Ryan Reynolds în dialog cu Andreea Esca (Foto Courtesy of Impact)

8. Sportul unește

E un crez pe care îl am și eu și pe care R.R. l-a marcat foarte bine prin povestea lui despre echipa Wrexham, pe care, dacă nu o știți, vă las să o descoperiți.

9. În relații, cel mai important lucru este să ții cu celălalt

Poate cea mai personală lecție din interviu vine din felul în care vorbește despre familie și prietenie. Frumos, direct, curat. R. Reynolds spune că secretul unei relații, fie ea romantică sau de prietenie, este să fii omul care ține cu celălalt. A dat exemplul relației sale cu Hugh Jackman și cum, indiferent de proiect sau de scenă, își dorește ca celălalt să câștige. Dar a vorbi și despre familie, unde încearcă să le ofere copiilor săi un model de relație bazat pe prezență, afecțiune, prietenie și sprijin reciproc. Ah, ideal, nu-i așa?

În loc de concluzie

Poate că cel mai interesant lucru din tot ce a spus Ryan Reynolds în România este că, dincolo de succesul pe care îl vedem, povestea lui nu pare să fi fost construită după un plan perfect. Ba, dimpotrivă, Ryan de astăzi este construcția unor evenimente neplanificate, a muncii, dar și a greșelilor, limitelor, oamenilor, oportunităților și a norocului.

Iar dacă există un fir roșu în toate poveștile lui, acesta ar putea fi simplu: nu încerca să controlezi tot ce urmează, construiește ce poți mai bine, cu ceea ce ai acum.

Articol susținut de Impact SEE