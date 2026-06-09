90 de bănci rusești, țintite direct de către UE. „Dăm o lovitură puternică sectorului financiar al Rusiei”

Blocul comunitar a propus cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei din cauza războiului din Ucraina, care vizează în special băncile și rețelele de criptomonede ale țării, precum și producția de drone, comercianții de petrol și rafinăriile, a declarat marți șefa diplomației UE, Kaja Kallas, potrivit Reuters.

Noul pachet propune includerea pe lista sancțiunilor a 170 de persoane și entități. Printre acestea se numără aproape 90 de bănci – cel mai mare număr într-o singură astfel de decizie –, astfel că numărul total al băncilor incluse pe lista „neagră” va trece de 100, adică mai mult de jumătate din cele 213 instituții de credit rusești conectate la rețeaua internațională.

Băncile vor fi supuse întregii greutăți a sancțiunilor UE, inclusiv înghețarea activelor, interdicții de călătorie și de tranzacționare. Pachetul va fi prezentat miercuri ambasadorilor UE pentru negocieri. Sancțiunile necesită unanimitate ca să fie adoptate.

Sancțiunile occidentale vizează deja într-o manieră puternică sistemul bancar al Rusiei, iar marile sale bănci au fost deconectate în 2022 de la SWIFT, sistemul global financiar de instrucțiuni pentru plăți securizate.

Cu toate acestea, companiile rusești utilizează acum o rețea extinsă de instituții de credit mai mici pentru a eluda sancțiunile și a continua tranzacțiile.

„Intenționăm să dăm o lovitură puternică sectorului financiar al Rusiei, impunând înghețarea activelor a aproape 90 de bănci și interdicții suplimentare privind tranzacțiile pentru peste 30 de bănci din Rusia și din alte țări terțe”, a afirmat Kaja Kallas, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

O sursă diplomatică din UE, care a dorit să rămână anonimă, a spus că scopul este acela de a slăbi sistemul financiar al Rusiei și de a forța Moscova să negocieze un acord de pace cu Ucraina.

Creșterea economică a Rusiei a încetinit brusc, la doar 1% anul trecut, de la 4,9% în 2024, fapt pe care oficialii l-au atribuit ratelor ridicate ale dobânzilor, sancțiunilor occidentale și evoluției rublei.

Influentul think tank rusesc TsMAKP a avertizat în repetate rânduri asupra unei crize bancare iminente, pe care banca centrală o neagă.

„Criza bancară continuă să se desfășoare într-o formă latentă – din cauza mascării deteriorării calității activelor prin restructurarea creditelor restante, precum și a dominanței instituțiilor de credit deținute de stat”, a afirmat TsMAKP, într-o notă din 10 mai.

Viceguvernatorul băncii centrale a Rusiei, Filipp Gabunia, a spus săptămâna trecută că banca nu a observat semne ale unei crize bancare și că restructurările s-au stabilizat.

Măsuri în domeniul cripto

Noul pachet de sancțiuni propune interdicții de tranzacționare pentru 35 de bănci – dintre care patru se află în afara Rusiei – precum și pentru 11 platforme de criptomonede care ajută Rusia să eludeze restricțiile occidentale, inclusiv în țări terțe.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că pachetul pune bazele unor măsuri viitoare mai dure privind criptomonedele la nivel național.

„Vom introduce posibilitatea unei interdicții totale pentru țările terțe în ceea ce privește serviciile legate de activele cripto. Aceasta va constitui un factor puternic de descurajare pentru țările care găzduiesc platforme care ajută Rusia să eludeze sancțiunile noastre”, le-a spus Ursula von der Leyen reporterilor.

Kârgâzstanul a fost prima țară terță vizată de instrumentul UE anti-eludare, în parte pentru rolul său în tranzacțiile cripto rusești. Cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni a mai interzis vânzările în UE de mașini de tăiat metale și de echipamente de telecomunicații.

Plafonul pentru prețul petrolului, înghețat

Comisia propune, de asemenea, înghețarea plafonului prețului petrolului la nivelul actual pentru o perioadă de șase luni, pentru a evita recompensarea Moscovei cu venituri mai mari datorate războiului din Iran. Nivelul actual este de 44,10 dolari, cu mult sub prețul contractelor futures pe petrolul Brent, care se tranzacționează la peste 90 de dolari pe baril.

În plus, pe lista de sancțiuni au fost incluse o rafinărie de petrol dintr-o țară terță și comercianți de petrol. Comisia propune înăsprirea restricțiilor privind gazul natural lichefiat (GNL) rusesc, cum ar fi revânzarea prin intermediul tancurilor petroliere; includerea a încă 30 de nave din flota fantomă a Rusiei pe lista sancțiunilor; și extinderea criteriilor de includere pe listă a vapoarelor implicate în realimentarea navelor aflate sub sancțiuni sau implicate în descărcarea mărfurilor.

Pachetul include, de asemenea, pentru prima dată restricții la importul de pește, precum și restricții la importul și exportul de aliaje metalice de înaltă performanță, esențiale pentru apărare și industria aerospațială.