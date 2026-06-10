Faptele din spatele celei mai mari amenzi telecom din 2025. Detalii care nu au fost comunicate oficial / Ce drepturi ai, când furnizorul de telefonie schimbă contractul

Sute de abonați Orange au fost „facturați nejustificat”, spune ANCOM, răspunzând la întrebările HotNews. Ce amendă a primit compania după ce „a returnat sumele încasate, în timpul controlului”.

Reacția Orange, cu care HotNews a discutat, de asemenea.

Peste 500 de abonați de telefonie mobilă au plătit „în mod nejustificat”, anul trecut, despăgubiri contractuale către Orange, a precizat pentru HotNews autoritatea de reglementare în comunicații, ANCOM.

Ei au fost „taxați” de companie după ce au depus cereri de portare a numerelor de telefon în alte rețele. Abonații fuseseră nemulțumiți de schimbarea unilaterală a condițiilor contractuale de către Orange.

„Deoarece Orange a returnat de bunăvoie sumele încasate ca despăgubiri, în timpul controlului, compania a primit o amendă de 500.000 de lei, fără să mai fie necesar a fi aplicate alte măsuri de remediere”, a spus Cristin Popa, director executiv la ANCOM.

Amenda Orange din 2025 nu e un caz izolat. Au pățit-o și alții. Amendat a fost și Vodafone. Chiar în acest an, în 2026. Cu o sancțiune record.

Vodafone România a primit o amendă record de 300.000 de euro pentru că a modificat unilateral contractele la abonații persoane juridice. Asta fără a le da dreptul să renunțe la servicii dacă nu erau de acord cu noile tarife, nu este un caz izolat în piața de telecomunicații.

De ce a fost amendată Orange

Revenind la amenda Orange, datele comunicate de arbitrul telecom (ANCOM) susțin că firma a acceptat-o. „Amenda contravențională a fost achitată în termenul prevăzut de lege și nu a fost contestată în instanță”, spune ANCOM.

Ca și în cazul sancțiunii aplicate Vodafone, HotNews a solicitat autorității să ofere detalii privind neregulile depistate, numărul de abonați afectați și măsurile luate.

Peste 140.000 de abonați, notificați de schimbarea contractelor. Ce au reclamat oamenii

Autoritatea spune că, în perioada decembrie 2024 – martie 2025, a primit o serie de sesizări din partea unor abonați Orange (persoane juridice).

„În noiembrie 2024, Orange a anunțat peste 140.000 de clienți persoane juridice că va modifica unilateral contractele aflate în derulare. După primirea notificării, mulți dintre acești clienți au ales să renunțe la contract și să se porteze către alți operatori. În cazul acestor din urma clienți, Orange le-a perceput despăgubiri”, a precizat pentru HotNews Cristin Popa, șeful direcției de control din ANCOM.

Ce drepturi ai, când furnizorul de telefonie schimbă contractul

Conform prevederilor legale, furnizorii au obligația să le ofere abonaților un termen de cel puțin 30 de zile de la primirea notificării pentru exercitarea dreptului de denunțare unilaterală a contractului, fără plata niciunor penalități sau despăgubiri, dacă nu sunt de acord cu modificările propuse.

„Introducerea unei cereri de portare reprezintă, implicit, o solicitare de încetare a contractului cu furnizorul donor. În situația depunerii cererii de portare în termenul de 30 de zile de la notificare, încetarea este efectul deciziei utilizatorului de a nu accepta modificările”, subliniază autoritatea de reglementare în comunicații.

Peste 500 de abonați au plătit despăgubiri „în mod nejustificat”

„În urma verificărilor, ANCOM a constatat că Orange a aplicat și facturat în mod nejustificat despăgubiri contractuale către 501 abonați (persoane juridice) care au depus cereri de portare în interiorul termenului legal de 30 de zile de la primirea notificărilor de modificare unilaterală a contractelor”, a dezvăluit autoritatea.

Potrivit autorității, „Orange a menționat că despăgubirile aplicate au fost rezultatul unei erori, cauzate de verificările efectuate manual de către furnizor”.

Banii încasați nejustificat au fost returnați către oameni în timpul investigației

Compania „a inițiat procedura de returnare a cuantumului despăgubirilor încasate încă din timpul derulării investigației”, notează ANCOM.

„În urma controlului realizat de ANCOM, început ca urmare a primirii mai multor reclamații, Orange a recunoscut că a perceput în mod eronat despăgubiri acestor clienți și a decis să anuleze penalitățile aplicate. Deoarece Orange a returnat de bunăvoie sumele încasate ca despăgubiri în timpul controlului, compania a primit o amendă de 500.000 de lei, fără să mai fie necesar a fi aplicate alte măsuri de remediere”, a mai afirmat Cristin Popa.

Reacția Orange: „Deficiențele au fost remediate”

HotNews a solicitat un punct de vedere și Orange, care a precizat că a remediat problemele semnalate, fără a intra în detalii.

„Situația menționată se referă la o amendă aplicată de ANCOM în prima parte a anului trecut. Aceasta a fost achitată, iar deficiențele au fost remediate. Orange Romania își menține angajamentul de a veni în întâmpinarea tuturor nevoilor clienților, în condiții de transparență și corectitudine”, a transmis compania.

Alte nereguli în piața telecom în 2025: Amenzi de peste un milion de euro

Autoritatea de reglementare în comunicații a mai menționat, la solicitarea HotNews, că a efectuat 5.444 de acțiuni de control anul trecut pentru a asigura respectarea normelor legale și reglementărilor pe piața comunicațiilor electronice, a serviciilor poștale, precum și a echipamentelor radio și compatibilității electromagnetice.

În urma acestor acțiuni, Autoritatea a aplicat 961 de amenzi, însumând 5.100.900 de lei, suma provenită din aceste amenzi mergând direct către bugetul de stat.

Pe piața comunicațiilor electronice, cele mai multe amenzi au fost aplicate pentru nerespectarea regulamentului de roaming, încălcarea obligațiilor privind încheierea contractelor cu utilizatorii finali, dar și modificarea unilaterală a contractelor încheiate cu aceștia, deficiențe în procesul de portare, încălcarea obligațiilor de informare a utilizatorilor finali, furnizarea neautorizată de servicii de acces la internet, nerespectarea datelor tehnice, a parametrilor ori a condițiilor cuprinse în autorizațiile tehnice, nerespectarea condițiilor prevăzute în regimul de autorizare generală pentru furnizorii de rețele de televiziune prin cablu, utilizarea unor frecvențe fără a deține licență.

Pe piața echipamentelor radio și compatibilității electromagnetice, cele mai multe amenzi au fost aplicate pentru punerea la dispoziție pe piață de echipamente neconforme.

Totodată, pe piața serviciilor poștale cele mai multe amenzi au fost aplicate pentru nerespectarea obligațiilor impuse prin regimul de autorizare generală, respectiv: modalitățile de predare a trimiterilor poștale către destinatari, cerințele privind datele înscrise în avizele poștale, neprestarea serviciilor poștale și reinscripționarea în mod lizibil a tuturor instalațiilor fizice care fac parte din rețeaua sa poștală.