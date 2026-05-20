„Un român a reclamat că a fost taxat direct cu 49 de euro când și-a deschis telefonul și a folosit datele, într-o escală la Londra”. Motivele pentru care Vodafone a primit cea mai mare amendă de pe piața de telecomunicații din acest an

Vodafone România a fost amendată cu 300.000 de euro în luna martie din acest an pentru că anul trecut a modificat unilateral contractele la abonații persoane juridice, fără a le da dreptul de a renunța la servicii, dacă nu sunt de acord cu noile tarife, a precizat pentru HotNews Cristin Popa, directorul executiv de control din cadrul autorității de reglementare în comunicații (ANCOM).

Sancțiunea a venit după ce mai mulți abonați au reclamat costuri suplimentare la serviciile în roaming în țările din afara Spațiului Economic European (SEE), respectiv Marea Britanie, Irlanda de Nord și Gibraltar.

„În perioada noiembrie 2025 – ianuarie 2026 ANCOM a primit o serie de sesizări din partea unor abonați Vodafone (persoane juridice) prin care furnizorul era reclamat pentru aspecte legate de modalitatea de facturare de către Vodafone a unor costuri suplimentare aferente serviciilor utilizate în roaming international, respectiv de modalitatea de notificare și de implementare a noilor tarife pentru destinațiile din afara SEE”, a declarat pentru HotNews Cristin Popa.

În urma verificărilor s-a stabilit că „începând cu luna august 2025 Vodafone a notificat aproximativ 120.000 de abonați persoane juridice prin care li se aducea la cunoștință faptul ca furnizorul va modifica unilateral contractele privind furnizarea serviciilor de comunicații electronice, conținutul notificărilor indicând, totodată, și noile tarife aplicabile pentru destinațiile din afara SEE, precum și data intrării în vigoare a modificărilor”.

Abonații, lipsiți de dreptul de a denunța contractele

„Notificările transmise nu au cuprins, în conformitate cu obligațiile legale, informarea abonaților cu privire la termenul legal de cel puțin 30 de zile de la primirea notificării pentru exercitarea dreptului de denunțare unilaterală a contractului, în situația în care nu erau de acord cu modificările propuse, fără plata niciunor penalități sau despăgubiri”, a spus directorul din ANCOM.

„Lipsa dreptului de denunțare a contractului a fost motivată de Vodafone prin faptul că modificările propuse erau în beneficiul abonaților, dar ca urmare a controlului efectuat de ANCOM s-a constatat faptul că modificarea unilaterală notificată abonaților nu putea fi considerată ca fiind realizată exclusiv în beneficiul acestora, fiindcă în funcție de țara vizitată și/sau de consumul pe care un abonat ar putea să îl realizeze în roaming internațional, abonatul putea să realizeze costuri mai mari, ca urmare a aplicării noilor tarife modificate unilateral de Vodafone.”, a afirmat Cristin Popa.

Ce modificări de tarife au dus la costuri neașteptate

Potrivit acestuia, în urma schimbărilor abonații erau nevoiți să plătească un tarif pe pachet indiferent de cât de mult sau de puțin consumau.

„Cel mai elocvent exemplu este cazul unui petent care a făcut escală în Londra și când și-a deschis telefonul și a folosit datele a fost taxat direct cu 49 de euro, în loc să i se aplice tariful de 0,003 euro/1 MB, care se aplica înainte de modificarea modului de tarifare”, a declarat directorul executiv din ANCOM.

Abonații pot opta acum să fie taxați și la cât consumă

Drept urmare, având în vedere constatările, ANCOM a amendat Vodafone cu 1,5 milioane de lei, dar i-a impus acestuia și măsuri de remediere.

„Compania a fost obligată să notifice cei aproximativ 120.000 de abonați persoane juridice, cu privire la revenirea la tarifele pentru destinațiile din afara SEE, aplicabile înainte de data de 25.09.2025 (dată când le-a fost notificată prima data modificarea modului de tarifare), precum si cu posibilitatea de a solicita în mod expres menținerea modalității de tarifare.”, a mai spus oficialul din ANCOM.

Compania a achitat amenda contravențională în termenul legal și nu a contestat în instanță sancțiunea, conform informațiilor deținute de ANCOM.

Contactați de HotNews pentru un punct de vedere atât cu privire la motivele pentru care au considerat că modificările propuse sunt în beneficiul abonaților cât și la amenda primită, oficialii Vodafone România nu au dorit să comenteze.

Datele de pe site-ul Vodafone arată că în prezent compania permite abonaților persoane juridice atât tarifare la consum pentru serviciile de roaming internațional, cât și tarifare cu pachete de date de 49 de euro, care se activează automat la primul MB/minut/SMS consumat.

Pentru ce a dat ANCOM amenzi de peste 4,06 milioane de lei în primele 4 luni din 2026

În primele patru luni ale acestui an, ANCOM a desfășurat 1.803 acțiuni de control pe piața comunicațiilor electronice, a echipamentelor radio și compatibilității electromagnetice și a serviciilor poștale, numărul acestora fiind similar cu cel realizat în aceeași perioadă a anului trecut. În urma verificărilor, ANCOM a aplicat amenzi contravenționale la 601 operatori (592 de persoane juridice și 9 persoane fizice), valoarea totală a acestora însumând 4.065.350 lei. Amenzile plătite se fac venit la bugetul de stat.

Cea mai mare amendă, este cea de 1,5 milioane de lei, aplicată Vodafone România.

Pe piața comunicațiilor electronice, cele mai multe amenzi au fost aplicate pentru nerespectarea regulamentului de roaming, încălcarea obligațiilor privind încheierea contractelor cu utilizatorii finali, dar și modificarea unilaterală a contractelor încheiate cu aceștia, informarea utilizatorilor cu privire la consumarea resurselor incluse în planurile tarifare contractate, nerespectarea datelor tehnice, a parametrilor ori a condițiilor cuprinse în autorizațiile tehnice și utilizarea unor frecvențe fără a deține licență.

Totodată, pe piața echipamentelor radio și compatibilității electromagnetice cele mai multe amenzi au fost aplicate pentru punerea la dispoziție pe piață a unor echipamente neconforme.

Pe piața serviciilor poștale cele mai multe amenzi au fost aplicate pentru nerespectarea obligațiilor impuse prin regimul de autorizare generală, respectiv: modalitățile de predare a trimiterilor poștale către destinatari sau reinscripționarea în mod lizibil a tuturor instalațiilor fizice care fac parte din rețeaua sa poștală.