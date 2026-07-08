A ajuns cea mai importantă mașină din lume în China? Povestea „Sfântului Graal” al semiconductorilor care decide cursa pentru AI

Dacă există o mașinărie astăzi care poate afecta echilibrul puterii în lume mai mult decât oricare alta, aceasta nu este nici un avion de vânătoare, nici o rachetă.

Este o mașină de litografie de la compania olandeză ASML. Fără ea, nu pot fi fabricate cele mai avansate microcipuri, care alimentează cele mai puternice sisteme de inteligență artificială, supercomputere și cele mai sofisticate sisteme de armament.

Tehnologia ASML olandeză este sistemul de litografie cu ultraviolete extreme (EUV) folosit pentru a „tipări” circuite microscopice pe plăcile de siliciu, esențial în fabricarea celor mai avansați microprocesoare din lume

Tehnologia ASML Credit line: ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Aceasta explică de ce informația conform căreia o astfel de mașină ar fi putut ajunge în China a provocat alarmă la Washington. Conform unui raport al publicației The Economist, citat de presa elenă, ASML neagă categoric acest lucru, insistând că știe unde se află fiecare dintre cele 340 de mașini de litografie cu ultraviolete extreme (EUV) pe care le-a fabricat și că niciuna nu se află pe teritoriul chinezesc.

Controversa, însă, depășește cu mult întrebarea dacă o mașină a trecut sau nu granița chineză. Este vorba despre controlul tehnologiei care va determina cine va conduce în era inteligenței artificiale.

„Sfântul Graal” al semiconductorilor

Mașinile EUV ale ASML sunt cel mai complex produs industrial fabricat astăzi. Cu un cost care depășește 350 de milioane de euro pe unitate, acestea utilizează lumină ultravioletă extremă pentru a grava circuite cu grosimea de câțiva nanometri pe bucăți de siliciu, permițând producerea celor mai avansate procesoare din lume.

ASML este singura companie care deține această tehnologie. Din acest motiv, din 2019, Statele Unite au impus restricții la exportul de mașini EUV către China, considerând că accesul Beijingului la această tehnologie ar accelera dezvoltarea de cipuri avansate chinezești cu aplicații militare și industriale.

Îndoiala și adevărata întrebare

Recentul raport al secretarului american pentru Comerț, Howard Latnick, conform căruia o mașină EUV ar fi putut fi găsită în China, a adus ASML în centrul controversei geopolitice.

Compania olandeză răspunde că nu numai că nu a exportat niciodată o mașină EUV în China, dar își monitorizează constant echipamentele și este singura care le poate transporta, instala și întreține.

În același timp, guvernul olandez nu a anunțat că investighează cazul, în timp ce până acum autoritățile americane nu au prezentat dovezi publice care să le confirme suspiciunile.

Adevăratul război

Chiar dacă plângerea se dovedește nefondată, problema pentru Washington rămâne, notează The Economist.

După cum explică el, China și-a accelerat eforturile de a-și dezvolta propria tehnologie de litografie, în timp ce companii precum SMIC și Huawei utilizează mașini DUV mai vechi, cu tehnici de producție complexe, pentru a fabrica cipuri din ce în ce mai avansate.

În același timp, presiunea crește în SUA pentru restricții și mai stricte, nu doar asupra noilor exporturi, ci și asupra asistenței tehnice pentru sutele de mașini DUV care funcționează deja în China.

Pentru Europa, dilema este complexă. Pe de o parte, există nevoia de a proteja superioritatea tehnologică a Occidentului. Pe de altă parte, ASML este unul dintre cei mai importanți campioni industriali ai continentului, iar China rămâne una dintre cele mai mari piețe ale sale.

Prin urmare, întrebarea nu este doar dacă China a achiziționat cea mai importantă mașinărie din lume. Ci cine va controla tehnologia care va determina puterea economică, militară și geopolitică în deceniile următoare.