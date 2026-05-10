Șeful celei mai valoroase companii din Europa a explicat cum au fost împiedicați chinezii să îi fure tehnologia

De fiecare dată când folosești un dispozitiv electronic de ultimă generație depinzi, într-o anumită măsură, de o companie olandeză veche de 42 de ani, cu 44.000 de angajați, care cheltuiește anual 4,5 miliarde de euro pentru a-și dezvolta tehnologia, scrie TechCrunch.

ASML, companie cu sediul în Olanda, produce mașinile care fac posibile inclusiv cipurile pentru inteligența artificială. Mai precis, fabrică singurele echipamente din lume capabile să imprime modelele microscopice pe plăcile de siliciu care definesc cei mai avansați semiconductori – un proces numit litografie cu ultraviolete extreme (EUV).

Aceste mașini au aproximativ dimensiunea unui autobuz școlar, necesită luni întregi pentru a fi asamblate, implică sute de furnizori și costă între 200 de milioane și peste 400 de milioane de dolari fiecare, în funcție de generație.

Acest monopol de care depind producători de cipuri din întreaga lume a făcut ca ASML să fie considerată o companie de importanță capitală pentru economia mondială. „Boom”-ul tehnologiei AI a transformat-o de asemenea în cea mai valoroasă companie din Europa, ea fiind evaluată la peste 530 de miliarde de dolari în momentul redactării acestui articol.

Compania olandeză e copleșită de comenzi

Iar, în condițiile în care cele mai mari patru companii tehnologice americane – Microsoft, Meta, Amazon și Google -, au alocat doar anul acesta peste 600 de miliarde de dolari pentru infrastructura de inteligență artificială, cererea pentru echipamentele ASML a crescut atât de mult încât compania olandeză a declarat deschis că lumea nu va avea suficiente cipuri timp de ani de zile.

Toată această cerere a transformat ASML într-o țintă. Substrate, un startup din San Francisco fondat de un discipol al miliardarului Peter Thiel, a atras finanțări de peste 100 de milioane de dolari și a fost evaluat la peste 1 miliard de dolari, susținând că poate construi o mașină de litografie rivală. Separat, au apărut informații potrivit cărora foști ingineri ai ASML din China ar fi reușit să reconstituie parțial tehnologia, o perspectivă cu implicații geopolitice uriașe.

Christophe Fouquet, care a devenit director general al ASML în 2024 după mai bine de un deceniu petrecut în companie, a exclus complet această posibilitate într-un interviu acordat site-ului TechCrunch.

Vedere aeriană a sediului ASML din Veldhoven, Olanda, FOTO: Aerovista luchtfotografie / AFP / Profimedia Images

Șeful ASML spune că știe exact unde se află toate mașinile EUV produse de companie

„Pentru a face inginerie inversă asupra unui sistem, mai întâi trebuie să ai acel sistem. Iar în China nu există nicio mașină EUV – nu am livrat niciodată astfel de echipamente acolo. Știm unde se află toate echipamentele pe care le-am livrat. Sunt fie în uz la clienți, iar pe acelea le monitorizăm, fie au fost demontate și au revenit la noi”, a declarat Fouquet pentru TechCrunch.

El a calificat ideea că unul dintre sistemele ASML se află în China drept „pur și simplu falsă”. „Și pentru că tehnologia noastră EUV nu a fost niciodată exportată acolo, nu avem nici personal în China instruit în domeniul EUV”, a subliniat el.

Fouquet a relatat că ASML a decis foarte devreme să separe complet personalul care poate avea acces la tehnologia EUV, documentație și instruire, și angajații care nu pot.

„Echipa noastră din China se află de cealaltă parte a acestei delimitări. Faptele indică progrese foarte reduse, dacă nu chiar inexistente. Este greu pentru oameni să accepte acest lucru, pentru că accesul la această tehnologie este atât de important”, a mai spus directorul general al ASML.

Christophe Fouquet spune că „revoluția” AI a luat prin surprindere ASML

În cadrul interviului, el a fost întrebat și dacă a anticipat „boom”-ul inteligenței artificiale.

„Nu, deloc. Am muncit foarte mult, dar nu cu ideea că asta se va întâmpla. S-a trecut de la un concept – ceva despre care oamenii credeau că va apărea cândva – la ChatGPT, care a fost cu adevărat primul exemplu bun despre ce poate face inteligența artificială. Iar acum cred că privim AI ca pe următoarea revoluție, nu doar industrială, ci și societală”, a răspuns el.

„Am anticipat-o? Nu. Fiind în mijlocul fenomenului în fiecare zi, uneori ne trezim dimineața și încă verificăm dacă ceea ce se întâmplă chiar se întâmplă”, a adăugat acesta.