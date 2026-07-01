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Actualitate

Furtuna ți-a afectat mașina. Ce pași trebuie să faci ca să te despăgubească Primăria, în București?

Catiușa Ivanov
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Noaptea trecută a fost o furtună violentă în Capitală. Dimineața, mergi la mașină, ca să pleci la serviciu, dar, surpriză, este distrusă de un copac căzut. Ce faci?

  • Primul pas, indiferent unde locuiești, este să suni la Poliție. Poliția vine, face un proces verbal de constatare și eliberează o autorizație de reparație.
  • Dacă ai CASCO, problema se poate rezolva așa.
  • Dacă nu ai, poți să primești despăgubiri de la Primărie, dacă incidentul s-a produs pe domeniul public.
  • Procedura diferă însă de la o primărie la alta. Sunt Sectoare care oferă direct despăgubiri, la altele însă este mai complicat.