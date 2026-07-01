Furtuna ți-a afectat mașina. Ce pași trebuie să faci ca să te despăgubească Primăria, în București?

Noaptea trecută a fost o furtună violentă în Capitală. Dimineața, mergi la mașină, ca să pleci la serviciu, dar, surpriză, este distrusă de un copac căzut. Ce faci?

În Sectorul 1 trebuie să dai în judecată Primăria

Deocamdată nu există o Hotărâre de Consiliu Local care să dea posibilitatea Primăriei să acorde direct despăgubiri pentru mașinile distruse de copaci pe domeniul public.

Așa că oamenii trebuie să dea în judecată Primăria ca să obțină despăgubiri.

”Primul lucru, trebuie să sune la Poliție, Poliția face un proces-verbal și dă o autorizație de reparații. Este important pentru persoana respectivă să constituie toate probele necesare prin care să dovedească paguba, iar primul pas este acest proces verbal de la Poliție. Apoi, trebuie să meargă la un service autorizat care să facă o estimare a daunei. Apoi trebuie să dea în judecată Primăria, iar instanța va stabili responsabilul și valoarea despăgubirii”, a explicat pentru HotNews Nicolae Gușu, de la Direcția Utilități Publice din Primăria Sectorului 1.

Obținerea unui verdict în instanță durează aproximativ 1 an, spune Gușu.

„Deocamdată, la nivel de Sectorul 1 nu avem aprobată o procedură, un regulament, ca să putem acorda despăgubiri direct. Lucrăm la un astfel de regulament, după ce îl finalizăm va fi pus în dezbatere publică, apoi supus aprobării Consiliului Local.

Sectorul 2 acordă despăgubiri direct

Consiliul Local al Sectorului 2 a adoptat Hotărârea nr. 366 din 30 septembrie 2025, prin care se aprobă acordarea de despăgubiri proprietarilor de autovehicule care au suferit prejudicii cauzate de:

arbori sau arbuşti situaţi pe domeniul public, dezrădăcinaţi sau rupţi ca urmare a gradului de îmbătrânire sau în contextul unor fenomene naturale;

căderi de copaci sau crengi în urma furtunilor, trăsnetelor, viscolului, ploii îngheţate , grindinei, zăpezii , vântului puternic sau altor fenomene meteorologice severe;

blocuri de gheaţă căzute de pe acoperişurile clădirilor aflate pe domeniul public sau în administrarea autorităţilor locale.

Se acordă despăgubiri doar pentru incidentele petrecute pe domeniul public aflat în administrarea Sectorului 2, nu pentru alte tipuri de pagube sau locații, potrivit documentului.

Cererile pentru acordarea despăgubirilor împreună cu documentele necesare se depun la sediul Primăriei Sectorului 2 sau la adresa de e-mail: infopublice@ps2.ro, în termen de maximum 72 de ore de la producerea prejudiciului.

Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, explică care sunt pașii.

„Evenimentul trebuie declarat la Poliție în 24-48 de ore maxim. Avem o procedură stabilită prin Consiliul Local, prin care, în baza unei constatări emise de un service autorizat, primăria acordă despăgubiri către proprietarul unui autovehicul avariat fără a fi necesar ca proprietarul respectiv să se ducă în instanță să obțină o hotărâre judecătorească. Pentru a putea obține despăgubiri, este nevoie ca, în termen de 72 de ore, de la producerea incidentului, acesta să fie sesizat către Primăria sectorului 2 prin mail sau la registratură”, a explicat Hopincă.

După această sesizare, petentul trebuie să constituie dosarul de daună.

„Este important ca sesizarea să vină în 72 de ore de la producerea incidentului. Ulterior, se completează cu documentele necesare, RCA, ITP, fotografii, devizul de la service, se face un dosar de daune și avem o comisie care analizează acest dosar și propune acordarea de despăgubiri. În linii mari, despăgubirea se acordă în maximum 60 de zile”, a explicat Hopincă.

Mai multe detalii aici.

Anul acesta, Primăria Sectorului 2 a acordat 10 despăgubiri, în valoare de 181.000 lei, a mai spus Rareș Hopincă.

Sectorul 3 – daunele stabilite de instanță

Și în Sectorul 3, despăgubirile se primesc în instanță. Imediat ce a descoperit incidentul, proprietarul trebuie să sesizeze Poliția care va face un proces verbal de constatare, apoi cu evaluarea de la service trebuie să dea în judecată Primăria Sectorului 3 și să ceară daune. Instanța va stabili cine este responsabil pentru situația creată și va stabili valoarea despăgubirilor, a declarat pentru HotNews purtătorul de cuvânt al Primăriei Sectorului 3, Bogdan Cotigă.

Sectorul 4 – Primăria despăgubește direct

În Sectorul 4 există aprobată o procedură prin care Primăria Sectorului 4 poate acorda direct despăgubiri.

„Dacă un locuitor al Sectorului 4 reclamă faptul că autoturismul personal a suferit daune din cauza fenomenelor de vreme extremă, o poate în termen de 15 zile de la producerea respectivului incident să depună la registratura autorității locale a Sectorului 4 un dosar de despăgubire. Acesta trebuie să conțină mai multe documente: o cerere de despăgubire care este însoțită de documentele auto, certificat de înmatriculare sau carte de identitate a mașinii, o copie după cartea de identitate a proprietarului, a utilizatorului sau a celui împuternicit să utilizeze mașina”, a explicat pentru HotNews Violeta Boerescu, purtător de cuvânt al Primăriei Sectorului 4.

De asemenea, dosarul de despăgubire trebuie să conțină asigurarea obligatorie RCA și dovada ITP-ului, care trebuie să fie în termen de valabilitate, o declarație pe propria răspundere, conform căreia avariile declarate de persoana care reclamă aceste distrugeri,nu sunt rezultatul unor alte incidente și declarația pe propria răspundere că respectivul proprietar sau utilizator al autoturismului nu deține poliță CASCO sau, dacă deține poliță CASCO, că renunță la utilizarea acesteia în momentul în care înaintează cererea de despăgubire către autoritatea locală.

„Dosarul de despăgubire mai trebuie să conțină acea notă de constatare, acel proces verbal întocmit de către reprezentanții Direcției de Poliție Locală Sector 4 sau alte instituții ale statului abilitate să asume un astfel de proces verbal și un deviz estimativ sau final obținut de la un service autorizat în privința valorii reparațiilor. Acest dosar, așa cum am spus, se depune la registratura Sectorului 4, el va fi analizat ulterior către o comisie”, a explicat Violeta Boerescu.

Dacă dosarul este incomplet, reprezentanții comisiei vor iniția o comunicare cu persoana care cere aceste despăgubiri în vederea completării dosarului.

„Dacă toate lucrurile sunt în regulă și situația din teren corespunde cu cea declarată de proprietar în cele din urmă proprietarul își primește banii în contul pe care îl declară către autoritatea locală”, a mai explicat Violeta Boerescu.

În Sectorul 5, Primăria acordă direct despăgubirile

Și Primăria Sectorului 5 acordă direct despăgubirile, fără să fie nevoie de o hotărâre a instanței. Primul pas este ca persoana afectată să sune la Poliția Locală/Poliția Rutieră, să facă un proces verbal de constatare și să dea autorizație de reparații.

Păgubitul trebuie să depună în termen de 15 zile, la Primărie, un dosar de despăgubire. Actele necesare sunt aici.

Și la Sectorul 6 se merge în instanță

În Sectorul 6, nu este aprobată o procedură pentru despăgubire directă, astfel fiind nevoie de acțiune în instanță, ca la Sectoarele 1 și 3.

Câte mașini au fost avariate în București marți seara

Un număr de 110 copaci au căzut pe trotuar în Sectorul 1, iar 82 în Sectorul 5, în urma furtunii de marţi spre miercuri, transmite Primăria Capitalei, pe pagina sa de Facebook, scrie Agerpres.

Potrivit informaţiilor centralizate de Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti, situaţia este următoarea:

– Sector 1: 27 de autoturisme avariate, 110 copaci căzuţi pe trotuar, 33 de acumulări de apă;

– Sector 2: 10 autoturisme avariate, 57 de copaci căzuţi pe carosabil, 12 acumulări apă, un stâlp de iluminat afectat;

– Sector 3: 45 de autoturisme avariate, 52 de copaci căzuţi, 10 acumulări apă, 2 stâlpi de iluminat afectaţi;

– Sector 4; 25 de autoturisme avariate, 39 de copaci căzuţi, 6 acumulări apă;

– Sector 5: 50 de autoturisme avariate, 82 de copaci căzuţi, 2 acumulări de apă;

– Sector 6: 21 de autoturisme avariate, 74 de copaci căzuţi, 47 de acumulări de apă.