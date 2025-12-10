A cincea ţară care boicotează Eurovision în semn de protest faţă de acceptarea participării Israelului

Islanda nu va participa la concursul Eurovision 2026, a anunţat miercuri postul public de televiziune RUV, după ce organizatorul, Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU), a aprobat săptămâna trecută participarea Israelului.

Decizia EBU de a permite Israelului să participe la următorul concurs Eurovision, care va avea loc la Viena în luna mai, a determinat deja Spania, Olanda, Irlanda şi Slovenia să se retragă în semn de protest, invocând comportamentul Israelului în războiul din Gaza, relatează News.ro citând agenția de presă Reuters.

„Din dezbaterea publică din această ţară şi din reacţia la decizia EBU de săptămâna trecută reiese clar că participarea RUV nu va fi întâmpinată nici cu bucurie, nici cu pace”, a declarat directorul general al postului de televiziune, Stefan Eiriksson.

Islanda s-a numărat printre ţările care au solicitat săptămâna trecută un vot în ceea ce priveşte participarea Israelului. Însă Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU) a decis să nu organizeze un vot privind participarea Israelului, afirmând că a adoptat în schimb noi reguli menite să descurajeze guvernele să influenţeze concursul.

Islanda nu a câştigat niciodată concursul de muzică, dar a ocupat locul al doilea în 1999 şi 2009.

Concursul Eurovision datează din 1956 şi are aproximativ 160 de milioane de telespectatori, potrivit EBU.