A dat faliment și a ajuns la închisoare. Iar când a ieșit, a construit unul dintre cele mai puternice branduri

Henry John Heinz își deschide jurnalul și scrie o propoziție care seamănă cu un final: „Mâine trebuie să plătesc 2.000 de dolari și nu am niciun cent.”

Are 31 de ani. Compania sa a dat faliment. Creditorii îl acuză de fraudă. Este arestat de două ori, scrie presa elenă .

Nimic nu prevestește că acest om, îngenuncheat în datorii și cu o reputație proastă, va deveni sinonim cu încrederea și cu cel mai recunoscut brand alimentar din lume.

Din grădina mamei, în vitrina Americii

Heinz nu a început în sufragerii. Locuiește cu mama sa în Pittsburgh. Cultivă hrean pe o bucată de pământ pe care i-a dat-o tatăl său.

El macină rădăcina manual, urmând rețeta mamei sale, și face ceva de neconceput pentru acea vreme: nu ascunde produsul. Îl pune într-o sticlă de sticlă transparentă, în timp ce toți concurenții săi folosesc recipiente maro închis pentru a acoperi materiile prime de calitate inferioară.

Henry John Heinz, fotografie de familie , Credit line: Mercury Press & Media Ltd / Caters News / Profimedia

În 1869 și-a fondat prima companie. Împreună cu un partener, a ambalat hrean, varză murată, oțet și murături. Ideea era potrivită. Momentul nu era potrivit. În 1875, compania s-a prăbușit.

Creditorii sunt pe urmele lui. Îl duc la închisoare.

El scrie în jurnal că trupul său reacționează: erupții cutanate, durere, epuizare. În America secolului al XIX-lea, eșecul este de neiertat. Dar Heinz nu renunță.

Câteva luni mai târziu, a fondat o altă companie. De data aceasta împreună cu fratele său și un văr. Și a făcut ceva ce avea să definească totul: și-a pus numele pe ea. HJ Heinz.

„Nu am nimic de ascuns”

Heinz nu încearcă să facă economii. Nu își „ascunde etica în afara fabricii”, așa cum fac alții. Face exact opusul.

Fabricile sale sunt luminoase, curate, deschise publicului. Muncitorii poartă uniforme albe. Există vestiare, săli de mese, clinici, chiar și o manichiuristă – nu pentru lux, ci pentru igienă.

Motto-ul său este simplu: „Ziua de lucru ar trebui să fie fericită.” Niciun angajat Heinz nu a fost în grevă de decenii întregi.

„Catsup” și cele 57 de varietăți ale sale

În 1876, aproape în tăcere, ketchup-ul de roșii a apărut pe rafturi. Fără substanțe chimice care să ascundă putregaiul. Produsul a ajuns dincolo de America, ajungând la Fortnum & Mason în Londra.

Până la sfârșitul secolului, Heinz avea peste 60 de produse.

Când puritatea devine un act politic

La începutul secolului al XX-lea, industria alimentară americană este murdară. La propriu. Substanțe chimice, conservanți, coloranți. Cartea lui Upton Sinclair, „Jungla”, șochează țara. Heinz decide să elimine toți conservanții din ketchup, chiar dacă asta crește costurile. Și apoi face inimaginabilul: cere reglementări guvernamentale.

El susține deschis Legea privind alimentele și medicamentele pure din 1906, face presiuni asupra lui Roosevelt și își deschide fabricile pentru inspectori.

Concurenții îl urăsc. El insistă: „Dacă nu ai nimic de ascuns, lasă lumea să vadă.”

De la faliment, la cel mai pur nume

Când a murit în 1919, Heinz a lăsat în urmă zeci de fabrici, milioane de sticle pe an și un nume sinonim cu încrederea. Nu pentru că nu a dat greș. Ci pentru că nu și-a ascuns niciodată eșecul, nici produsul.