A fost câștigat cel mai mare premiu din istoria loto 6/49. Câți bani va încasa norocosul

Loteria Română a anunțat că la tragerea de joi, 13 august, a fost câștigat cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49, în valoare de peste 10 milioane de euro.

Biletul câștigător fusese plasat în Oradea.

„S-a câștigat cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49, în valoare de peste 52,83 milioane de lei (peste 10,07 milioane de euro). Biletul norocos completat cu o variantă simplă a fost jucat în Oradea și a costat 8,50 lei”, a anunțat Loteria Română într-un comunicat.

Numerele câștigătoare au fost 45, 12, 13, 44, 36 și 37.

O mare parte din suma câștigată va rămâne la stat. După achitarea impozitului, adică aproximativ 40% din premiul pus în joc, norocosul va rămâne cu aproximativ 31,70 de milioane de lei.





Alte premii câștigate în această seară

Tot la tragerea 6/49 de astăzi au fost câștigate șase premii la categoria a II-a, în valoare de 67.710,30 lei fiecare. Biletele câștigătoare au fost plasate Biletele norocoase au fost jucate în agenții din Arad, Brașov, pe bilete.loto.ro și pe joaca.loto.ro, a precizat Loteria Română.

„La tragerea NOROC s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 231.891,36 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție Râmnicu Sărat”, conform aceluiași comunicat.

Tot la tragerea NOROC a fost câștigat premiul de categoria a III-a în valoare de 51.848,64 lei.

„Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Bradu, județul Argeș”, a conchis Loteria Română.