„A fost găsit în timp ce se târa”. Supraviețuire incredibilă pe Everest, la 6 zile după ce fusese declarat mort

Miracol pe Everest: un ghid nepalez în vârstă de 30 de ani a fost găsit în viață joi pe versanții celui mai înalt vârf din lume (8.849 m), la șase zile după ce a fost declarat dispărut și considerat mort, au declarat salvatorii, potrivit AFP.

„A fost găsit în această dimineață în timp ce se târa spre tabăra de bază” de către o echipă a Comitetului de Control al Poluării Sagarmatha, grupul care se ocupă de eliminarea deșeurilor lăsate de alpiniști, a declarat pentru AFP Pemba Sherpa, de la compania 8K Expeditions, responsabilă cu operațiunile de salvare.

„Un elicopter l-a preluat pentru a-l transporta la un spital din Kathmandu”, a continuat el, fără a oferi detalii despre starea de sănătate a supraviețuitorului.

Alpinist experimentat, Hillary Dawa Sherpa ajunsese pe 29 martie pe „Acoperișul lumii” în compania alpinistului britanic Chris Thrall.

Colegul său îi pierduse urma a doua zi, în timp ce coborau de la tabăra 4 la tabăra 3.

„S-a așezat să ia o pauză cu rucsacul în spate (…) m-am întors și l-am întrebat: «Hillary, ești bine, frate?», a povestit Chris Thrall într-un mesaj video postat în momentul în care îl credea pierdut. „Mi-a răspuns: «Da, da, sunt bine, Chris, te rog, du-te, du-te»”.

Britanicul, care a descris că ascensiunea lor a durat mai mult decât era prevăzut, a explicat că a întâlnit apoi un alpinist polonez aflat în dificultate.

„Trebuia să mă întorc pentru a-l regăsi pe Sherpa, despre care puteam presupune că va pleca mai departe, așa cum o făcuse de sute de ori? Sau să-l ajut pe celălalt alpinist, fără oxigen, cu degetele înghețate și, evident, nu foarte departe de hipotermie?”, a povestit el.

„Vremea era foarte schimbătoare”, a mai precizat alpinistul, „era o situație foarte delicată”.

Ascensiunea lor a fost una dintre ultimele din sezonul de primăvară, care a permis unui număr de peste o mie de alpiniști să ajungă pe vârf, un record absolut de frecventare, potrivit departamentului nepalez de turism.

Mai multe alte recorduri au fost doborâte în acest an, printre care cel al celui mai mare număr de ascensiuni într-o singură zi (275, pe 21 mai) și cel al numărului de permise eliberate de autorități străinilor (494).

Cinci alpiniști – doi indieni și trei nepalezi – au murit deja anul acesta pe versanții Everestului. Spre comparație, 18 persoane și-au pierdut viața acolo în 2023, cel mai mortal sezon.